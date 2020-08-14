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14.08.2020 20:15
Рубрика: Экономика

Эксперт рассказал об особенностях маркировки парфюмерии

Текст: Екатерина Петрова
С 1 октября 2020 года в России начнется обязательная маркировка парфюмерной продукции. Производители, импортеры, оптовые компании и розничные магазины должны будут присоединиться к системе цифровой маркировки и перейти на электронный документооборот.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Сейчас продолжается эксперимент по маркировке парфюмерии. К нему уже присоединились более 4,6 тыс. участников оборота. Маркировке подлежат флаконы с духами, туалетной водой, одеколонами. Для этого на потребительскую упаковку или этикетку наносятся коды Data Matrix. После этого товар вводится в оборот и все "передвижение" происходит в рамках электронного документооборота (ЭДО). С помощью ЭДО товар передается от одного юрлица к другому и в конечном счете попадает в розничную точку, рассказал руководитель товарной группы "Парфюмерия" оператора цифровой маркировка Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Сергей Парфенов во время онлайн-вебинара.

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
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Во всей цепочке используется универсальный передаточный документ (УПД), корректировочный и исправительный документ. "В электронном документе указываются коды маркировки, которые продаются контрагенту. Как только он подписывается с двух сторон усиленной электронной квалифицированной подписью, оператор электронного документооборота передает данные о дальнейшем движении товара в информсистему мониторинга.

Для снижения издержек малого и среднего бизнеса разработан сервис ЭДО-Lite. Он предоставляется бесплатно и позволяет работать с электронными документами, упрощая обмен данными о поставках маркированного товара. Такая система особенно актуальна для индивидуальных предпринимателей и розницы, отметил эксперт. При выводе товара из оборота в рознице, кассир сканирует на упаковке код Data Matrix, формируется кассовый чек и в электронном виде уходит в государственную систему мониторинга, где происходит регистрация о выбытии товара, конкретного кода маркировки.

Как уточнил Парфенов, для некоторых категорий парфюмерии маркировка не требуется. Это в частности, касается тестеров. Не нужна она и для пробников объемом до 3 мл включительно, которые подлежат продаже конечному потребителю.

Эксперимент по маркировке парфюмерной продукции продлится до конца сентября 2020 года. При этом остатки в сегменте парфюмерии не маркируются. Это значит, что с 1 октября 2020 года товар, который был в стоках, может дальше продаваться без маркировки до 1 октября 2021-го.

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