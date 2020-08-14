Эксперт: Вспышек COVID-19 после возвращения людей с курортов не ожидается

Отдых на курортах не приведет к всплеску заболеваемости COVID-19 в крупных городах, считает врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков. Свое мнение он высказал в эфире телеканала "Москва 24".

"Когда отдыхающие вернутся обратно, никакой катастрофы не будет", - полагает врач. Он отметил, что большинство российских мегаполисов уже имеет серьезный контакт с коронавирусной инфекцией и продолжения развития эпидемии не будет, так как у населения сформировался иммунитет. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что от 17 до 28% населения десяти российских регионов уже имеют иммунитет к новому типу коронавируса.

"Мы продолжаем оценку популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции среди населения. Обследовали более 26 тыс человек. В 10 регионах защищенность составляет от 17 до 28%", - отметила Попова. Сейчас исследования проходят еще в 10 регионах. Кроме этого, продолжается работа по повторному забору материала, чтобы понять, как формируется в дальнейшем иммунитет.

Евгений Тимаков рассказал, что наибольшему риску заражения на курортах подвержены мамы с детьми, так как их иммунитет может быть ослаблен. Также стоит очень внимательно относиться к своему здоровью и пожилым гражданам и даже на отдыхе стараться носить маски и избегать скопления людей.