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Рубрика: В мире

Эксперт заявил об отсутствии в США вакцины от COVID-19 до ноября

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Вакцины от COVID-19 не будет в США до ноября, до этого просто не успеют официально зарегистрировать препараты, которые сейчас разрабатываются в стране. Такое мнение выразил глава Национального института здравоохранения США Фрэнсис Коллинз, пишет Reuters.

Фото: REUTERS/ Joel Marklund
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"Потенциальные вакцины от коронавируса получат одобрение со стороны регуляторов не раньше, чем в ноябре-декабре. Это связано с проведением масштабных клинических испытаний", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Ранее глава Белого дома заявил, что как только будут получены все необходимые разрешения со стороны специалистов, в США произведут около 600 миллионов доз вакцины. По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику заболеваемости коронавирусом, положительный тест на инфекцию получили 5 миллионов 244 тысячи 238 жителей страны. Добавим, что разработкой препаратов против коронавируса занимаются несколько фармацевтических компаний, среди которых AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 сообщили в России во вторник, 11 августа. Препарат разработали эксперты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

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