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14.08.2020 12:20
Рубрика: Экономика

Фермерским продуктам упростили доступ на рынки

Текст: Татьяна Карабут
Российские фермеры и сельхозкооперативы теперь смогут использовать льготные инвестиционные кредиты (до 5%) и средства грантовой поддержки для приобретения торговых объектов, оборудования и спецтранспорта для перевозки и реализации продукции, сообщили в Минсельхозе. Соответствующий документ направлен на регистрацию в Минюст, уточнили в ведомстве.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Николай Грищенко/РГ
Фермеры создали для туристов уникальный эко-парк

В министерстве рассчитывают, что эти меры позволят фермерам значительно расширить рынки сбыта, организовать собственные торговые точки и кооперативные рынки, в том числе сети магазинов фермерской продукции.

Это реальная мера поддержки, которая будет очень востребована у фермеров, уверен первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам, президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Владимир Плотников. По его мнению, это позволит небольшим фермерам (поодиночке или объединившись в кооперативы) организовывать свои торговые точки. Раньше на это финансовых возможностей чаще всего не хватало. Такая мера позволит решить глобальную проблему - вытеснить посредников из цепочки поставок фермерской продукции на рынки, считает Плотников. Соответственно, для конечного потребителя получится существенно снизить цены. "Покупатель получит фермерские молоко, мясо, овощи, фрукты максимально свежие, качественные и по приемлемой цене", - говорит депутат. А фермеры, в свою очередь, смогут рассчитывать на большую доходность от своего бизнеса.

Напомним, проработать дополнительные меры по расширению сбыта продукции фермерских хозяйств и кооперативов президент России поручил Минпромторгу и Минсельхозу в середине мая. "Им (фермерам - прим. ред.) сложно пробиться в торговые сети. Мы годами об этом говорим. И на создание своих площадок для продажи продукции не хватает ресурсов", - пояснил Владимир Путин.

Экономика АПК Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз

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