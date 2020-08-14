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14.08.2020 22:55
Рубрика: Культура

Фильм о Горшеневе из "Короля и Шута" снимут в России, США и на "Нашествии"

Текст: Александр Алексеев
Документальный фильм о Михаиле "Горшке" Горшеневе из "Короля и Шута" снимут в России, США и на "Нашествии". Об этом на заседании экспертного совета по неигровому кино в Министерстве культуры РФ рассказали создатели картины. У нее уже есть условное название - "Хочу остаться, каким я был", но не хватает денег в бюджете. Ведь для того, чтобы снять полновесную, содержательную и мудрую документальную ленту, которая выйдет в прокат, требуется как минимум 12 миллионов рублей.

На заседании был представлен тизер будущего фильма, куда вместилось и одно из ранних интервью Горшенева, в котором он сказал: "Я хочу верить в то, что когда я умру, то буду жить в своих рассказах - тех, которые я написал при жизни, и которое написал Андрюха…" А этот самый Андрюха - он же Андрей Князев, второй солист "КиШа" в продолжение уточнил: "Эту книгу мы назвали "Король и Шут".

Судя по тизеру, это будет выдающееся документальное кино: впечатляют и фрагменты концертов группы, попавшие в фильм, и то, как в них очень точно запечатлена прекрасная пластика и мимика Михаила "Горшка" Горшенева.

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Недаром же он, незадолго до своей скоропостижной смерти в 2013 году, успел представить и свой мюзикл "Тодд", в котором сыграл главную роль.

Михаил, которого в повседневной жизни никто из друзей не звал "Горшком", а чаще - Михой, накануне премьеры встречался в очередной раз с обозревателем "РГ". Мы говорили о мюзиклах, переменах в жизни, да и как всегда - обо всем на свете. Дело было в московском клубе "Китайский летчик Джао Да".

Помню, как я его спросил: "Тебе же придется расстаться с алкоголем, у репертуарного театр ведь больше требований к дисциплине артиста, чем на рок-концерте!"

"Да, никакого алкоголя, режиссер "Тодда" Александр Устюгов предупредил: "Один раз сорвёшься - мы больше не работаем!" Я пообещал, что не сорвусь. На неделе у меня только один выходной, без репетиций и спектаклей. Как раз для того, чтобы встретиться с друзьями, и может, совсем немного выпить. Вот как раз такой, как сегодня, а завтра снова - репетиции…"

Спектакль на сцене Российского молодежного академического театра был очень успешным. Да и у такого режиссера и актера, как Устюгов, напомним - исполнителя главной роли в сериале "Ментовские войны", - понятное дело, не забалуешь…
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Да интересная, яркая, трагичная была у Михи жизнь. Такая, что и сама, как сюжет для кино! Эмоционального, неравнодушного, яростного… Но, может быть, для кого-то еще и поучительного.

Режиссер Дарья Иванкова теперь поясняет:

- Это будет не просто фильм, состоящий из музыки, хроники и интервью. Большую часть картины составит анимация, чтобы передать мир главного героя и сюжет его песен…

В планах режиссера и продюсера помимо съемок и интервью в Санкт-Петербурге, еще и поездка на "Нашествие" (вскоре после участия в нем в 2013 году Миха ушел из жизни, немного не дожив до 40-летия). А еще - в США, где живет, например, экс-басист группы Александр "Балу" Балунов, написавший о ней книгу "Король и Шут. Между Купчино и Ржевской", а потом и еще две - вдогонку…

Только бы хватило денег. Пока же съемки финансируют, в основном, Андрей Князев и семья Михаила Горшенева...

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