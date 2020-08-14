ФСИН направила дело в прокуратуру из-за побоев у фигуранта дела Фургала

У фигуранта по делу Фургала выявлены признаки телесных повреждений, Федеральная служба исполнения наказаний направила материалы в прокуратуру.

Как рассказали ТАСС во ФСИН, следы физического воздействия были обнаружены у Андрея Карепова, - фигуранта дела бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. После того, как 13 августа обвиняемый прибыл в следственный изолятор у него были выявлены признаки телесных повреждений.

"В установленном порядке были составлены необходимые документы и направлены в прокуратуру", - сообщили во ФСИН, добавив, что физическая сила и спецсредства к Карепову в СИЗО "Лефортово" не применялись.