Футболист "Барселоны" заразился коронавирусом перед матчем с "Баварией"

У защитника "Барселоны" Самюэля Умтити диагностирован коронавирус. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Симптомы у француза отсутствуют. "Умтити чувствует себя хорошо и находится дома на самоизоляции. Мы уведомили о положительном тесте Самюэля органы здравоохранения и спортивные власти", - говорится в заявлении "Барселоны".

Все представители "сине-гранатовых", контактировавших с Умтити, пройдут дополнительные обследования. Ранее COVID-19 заразился еще один защитник "Барселоны" - Жан-Клер Тодибо. Оба игрока не полетели в Лиссабон на четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с мюнхенской "Баварией".