Гинцбург пояснил, как вакцину от COVID-19 создали в такие короткие сроки

Вакцины от коронавируса создавалась не с нуля, у ученых НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи была наработанная база, которая позволила ускорить сроки завершения работ, сообщил директор Центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

"Вакцина против вируса Эбола - это одна из вакцин, которая была создана на основе универсальной технологии. На основе той технологии, на которой созданы и вакцины против COVID-19. И, безусловно, весь тот большой опыт, который был использован при создании той вакцины, не просто пригодился, а он во многом был просто-таки перенесён, как матрица, соответственно при работе над созданием этой вакцины", - рассказал специалист в интервью RT.

Ранее Гинцбург пояснял, что речь идет о векторной вакцине, когда доставщиком в организм генного материала вируса, вызывающего опасное заболевание, служит другой безобидный вирус, который и называется "вектором". В случае с вакциной против COVID-19 в качестве векторов использовались два штамма аденовирусов, легко проникающие в организм человека, но не способные в нем размножаться. По такой схеме разработана не только российская вакцина, но также вакцины от COVID-19 в Китае и США, работа над которыми еще продолжается.

Ранее на той же технологической платформе в НИЦ имени Гамалеи была разработана не только вакцина от лихорадки Эбола, но также вакцина от MERS - вируса, вызывающего ближневосточный респираторный синдром. "В тот момент, когда разразилась эпидемия COVID-19, мы работали над созданием вакцины против MERS. MERS - это тоже коронавирус. Между прочим, гораздо больше летальность, чем у COVID-19, до 40% летальность. И мы продвинулись в этой разработке, фактически мы закончили вторую фазу клинических испытаний по MERS. А MERS на 80% гомологичен COVID-19", - уточнил академик.

Гинцбург пояснил, что благодаря предшествующим наработкам, ученые в самом начале имели представление о нужных дозах иммунизации для животных и человек, что серьезно сэкономило время поиска.

"Хотя это всё, конечно, проверялось, но мы уже целенаправленно проверяли. Здесь не было никаких особо поисковых моментов. Мы уже знали те концентрации вируса, которые необходимо вводить, начиная от мышки, обезьяны, до человека", - сказал академик.

"Значит, мы знали досконально необходимую композицию, что надо добавлять для стабилизации этого препарата. Все нюансы. Это позволяет объяснить, почему возможно было в такие короткие сроки это создать", - заявил Гинцбург.

Как подчеркнул учёный, у специалистов под рукой оказался "весь методический аппарат".

По его словам, нужную последовательность генома, которая отличается на 20% от MERS, нужно было синтезировать и фактически внедрить в те же самые структуры и носители (аденовирусы, которые применялись в качестве вектора), которые уже были использованы для создания вакцины против MERS.

Гинцбург подчеркнул, что вакцина прошла все нужные испытания строго в соответствии с российским законодательством.