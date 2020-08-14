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14.08.2020 14:54
Рубрика: Спорт

Глава федерации баскетбола Кириленко встретился с женской сборной

Текст: Илья Трисвятский
В субботу, 15 августа, на базе в подмосковном Новогорске завершится более чем трехнедельный просмотровый сбор женской национальной команды. Накануне посетил тренировку и пообщался с игроками глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.
Фото: Рамиль Ситдиков//РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков//РИА Новости

Напомним, что женской сборной в ноябре предстоят важнейшие матчи квалификации к финальному турниру чемпионата Европы-2021. Главный тренер команды Александр Ковалев на этом сборе, который начался еще 21 июля, работает с игроками не старше 27 лет.

Состоялась жеребьевка женского Кубка России по баскетболу

Как информирует пресс-служба РФБ, визит Кириленко в УТЦ "Новогорск" стал возможен в виде исключения, по разрешению руководства подмосковной базы и при условии строгого соблюдения медицинских требований: ношение маски, перчаток и наличие отрицательного теста на COVID-19.

Вот по горячим следам впечатление от встречи с Кириленко одного из наших ведущих игроков, чемпионки мира-2017 среди молодежных команд, ныне защищающий цвета УГМК (Екатеринбург) форварда Раисы Мусиной: "Очень приятно было увидеть Андрея Геннадьевича. Его приезд поднял нам настроение, зарядил положительными эмоциями. Мы обсудили, кто и как тренировался во время карантина, и как теперь возвращаться к нормальной спортивной жизни. Кириленко поддержал нас, дал рекомендации по набору формы. Мы благодарны ему за то, что, несмотря на все сложности с попаданием на базу, он нашел возможность приехать и проведать нас".

Участники сбора женской национальной команды (21 июля - 15 августа):

Разыгрывающие и атакующие защитники - Анна Буровая, Юлия Козик (обе - "Динамо", Курск), Виктория Завьялова (УГМК, Екатеринбург), Елизавета Комарова (МБА, Москва), Ксения Левченко ("Спарта энд К", Видное).

Форварды - Раиса Мусина (УГМК), Аделина Абайбурова ("Эрне", Германия), Нина Глонти (МБА), Ольга Фролкина ("Динамо", Курск/"Университет", Гданьск, Польша), Анастасия Шувагина ("Динамо-Фарм", Курск).

Центровые - Мария Вадеева (УГМК), Жосселина Майга ("Энеа", Гожув-Велькопольски, Польша), Альбина Ражева ("Надежда", Оренбург), Татьяна Сема ("Спарта энд К"), Валентина Кожухарь, Елизавета Шабанова (обе - "Динамо", Курск).

Указаны клубы, за которые игроки выступали в минувшем сезоне 2019/20.

Комментарий

Андрей Кириленко, президент РФБ:

- Наши девушки находятся на сборе уже три недели. Пребывать в таких условиях сложно - нет возможности куда-то съездить, нормально поговорить с родными и близкими. Мне кажется, что мы пообщались очень хорошо в неофициальной обстановке. У тренеров и игроков накопилось немало вопросов. Мне же приятно видеть, что баскетбол потихоньку возвращается. В конце прошлой недели прошел финал чемпионата России по варианту игры 3х3. В сложных нынешних условиях спортсмены продолжают работать, готовиться к следующему сезону. У нас в женской команде сейчас собран молодой состав - от 25-26 лет и младше. Эти игроки - наше настоящее и будущее. И для них очень важно провести вместе целый месяц. Чтобы тренерский штаб сборной вложил в их головы свою баскетбольную концепцию. Тем более что Александр Ковалев - достаточно новый тренер для этой команды. Плюс, естественно, в течение клубного сезона времени собраться и поработать вместе - мало. Сейчас же девушки поработали не только командно, но и индивидуально.

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