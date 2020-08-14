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14.08.2020 18:52
Рубрика: Власть

Госпрограмму по развитию сельских территорий хотят продлить до 2030 года

Текст: Татьяна Карабут
Минсельхоз готовит предложения о продлении госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" еще на пять лет, до 2030 года, сообщили в ведомстве.
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, процесс масштабных перемен в рамках программы с этого года затронул сотни сельских территорий в нашей стране. В 2020 году реализуются 132 проекта, включающие строительство, ремонт и реконструкцию социальных объектов и инфраструктуры, благоустройство территорий, закупку транспорта и многое другое.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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"По сути госпрограмма является значительным шагом в глобальном развитии российского села, где проживает четверть населения нашей страны", - считает министр.

По его мнению, еще более востребованной программу сделали сложившиеся в последнее время обстоятельства. Из-за массового перехода на дистанционный режим работы городское население все чаще стало задумываться о переезде в сельскую местность.

Согласно оценке ведомства, заявленная регионами потребность в финансировании мероприятий в рамках программы на текущий год составила более 140 миллиардов рублей. Это почти в шесть раз выше выделенного лимита господдержки. Помимо продления сроков действия госпрограммы, Минсельхоз прорабатывает возможность увеличения ее финансирования на последующие периоды.

Фото: РИА Новости
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Ключевой инструмент программы - льготная сельская ипотека под 3%. Ее уже получили 15,6 тысячи заемщиков в 80 регионов. Кредитов выдано на сумму более 27 млрд рублей. При этом, по словам Патрушева, заявок в банки поступило на сумму более 215 млрд рублей от более чем 100 тысяч человек.

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