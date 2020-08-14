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Из Google Play удалили легендарную игру Fortnite. Что делать?

Текст:   Антон Благовещенский
14.08.2020,  
12:36
Фото: Сайт Epic Games Фото: Сайт Epic Games
Фото: Сайт Epic Games

Администрация Google Play удалила из магазина приложений игру Fortnite - вслед за компанией Apple, которая сделала то же самое в своем App Store.

Фото: Сайт Epic Games

Причиной, как и в случае с Apple, стали нарушения со стороны разработчиков Fortnite правил магазина, рассказали в компании. Дело в том, что Google Play требует использовать собственную платежную систему для оплаты внутриигровых покупок и взимает комиссию за ее использование в размере 30 процентов.

Ввод системы прямых платежей в Fortnite, позволивший игрокам оплачивать покупки без комиссии, Apple и Google признали нарушением политики магазина приложений, привел к удалению игры.

Однако в случае с Android-смартфонами Fortnite можно установив, скачав ее с официального сайта разработчиков - Epic Games. Правда, обновления придется загружать таким же образом.- обновляться через Google Play игра не будет.

Apple удалила Fortnite из App Store, студия Epic Games будет судиться

В свою очередь, Epic Games после удаления игры из каталогов Apple и Google подала судебные иски против обеих компаний.

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