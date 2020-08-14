Российский теннисист, 15-я ракетка мира Карен Хачанов подтвердил, что выступит на "Мастерсе" в Цинциннати, который состоится 20-28 августа, и Открытом чемпионате США, стартующем 31 августа.

- Это решение было непростым, но мы с моей командой решили принять участие, учитывая все риски, - написал Хачанов в "Инстаграме". - Я знаю, что COVID-19 еще не прошел и некоторые страны все еще борются с вирусом, но я очень рад вернуться к соревнованиям. Спасибо организаторам, АTP и USTA, они делают все, чтобы теннис вернулся.

Аналогичное заявление в четверг сделал и лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович, который в конце июля во время выставочного турнира в Хорватии заразился коронавирусом. "Возможность снова участвовать в турнирах меня воодушевляет", - написал Джокович в соцсетях.

Напомним, что действующий чемпион US Open, вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль отказался защищать титул.