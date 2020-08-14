- Это решение было непростым, но мы с моей командой решили принять участие, учитывая все риски, - написал Хачанов в "Инстаграме". - Я знаю, что COVID-19 еще не прошел и некоторые страны все еще борются с вирусом, но я очень рад вернуться к соревнованиям. Спасибо организаторам, АTP и USTA, они делают все, чтобы теннис вернулся.
Аналогичное заявление в четверг сделал и лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович, который в конце июля во время выставочного турнира в Хорватии заразился коронавирусом. "Возможность снова участвовать в турнирах меня воодушевляет", - написал Джокович в соцсетях.
Напомним, что действующий чемпион US Open, вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль отказался защищать титул.
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I am finally happy to confirm that I will take part in @cincytennis and @usopen. This decision was not easy to make, but together with my team we decided to go with taking in consideration the risks. I know that COVID-19 is not gone yet and some countries are still struggling with the virus. But I am excited to finally come back to competition and playing the game that I love. All my respect to the organisers, ATP and USTA. They are doing everything for tennis to come back! I’m sure it will be a success. See you soon in NY🇺🇸 🎾🎾🎾 Рад сообщить, что сыграю в американском туре на @cincytennis и @USOpen. Это решение мы приняли вместе с командой, осознавая всю ответственность и возможные риски. Понимаю, что вирус никуда не делся, а в некоторых странах сохраняется тяжелая ситуация, но я спустя 5 месяцев возвращаюсь к соревнованиям. Спасибо организаторам турниров, которые делают всё возможное для возвращения тенниса. Уверен, у нас всё получится и всё пройдёт успешно и безопасно! Все мы ужасно соскучились по теннису, так что увидимся в Нью-Йорке😉🇺🇸