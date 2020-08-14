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14.08.2020 11:12
Рубрика: В мире

Ким Чен Ын призвал рассчитывать только на себя в борьбе с наводнениями

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал рассчитывать только на собственные силы в борьбе с последствиями сильнейших дождей и наводнений, которые обрушились в последние дни на страну. По мнению главы КНДР, это приходится делать в том числе и из-за распространения коронавируса COVID-19 в мире.

Фото: EPA/YONHAP
Более 30 человек погибли во время ливней в Южной Корее

"Реальность заключается в том, что ситуация с распространением опасного вируса в мире ухудшается. Нельзя допустить получения внешней помощи для борьбы с наводнениями, нужно полностью закрыть границу и продолжать тщательно проводить противоэпидемиологическую работу", - цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) слова Ким Чен Ына, которые он сказал на заседании политбюро ЦК Трудовой партии Кореи.

Ким также дал указание продлить действие приказов высших органов власти, в которых отражены задачи по ликвидации последствий наводнений и нормализации жизни граждан, до 10 октября, когда в стране будет отмечаться 75-я годовщина создания ТПК.

Напомним, что в последние несколько недель на территорию всего Корейского полуострова обрушились беспрецедентные по своей силе и продолжительности муссонные дожди, которые спровоцировали наводнения, оползни. Значительный ущерб понесли как Северная, так и Южная Корея. В обеих странах погибли и пропали без вести десятки человек, разрушены десятки тысяч домов, затоплены огромные площади сельхозугодий. По данным южнокорейских метеорологов, нынешний сезон "чанма" - сезон муссонных дождей - стал самым длинным за всю историю метеонаблюдений. В Южной Корее он должен закончиться завтра, продлившись в общей сложности 53 дня. Ранее рекорд составлял 49 дней. В Северной Корее дожди будут идти дольше - еще несколько дней.

Власти Южной Кореи предложили Северу помощь, но пока Пхеньян никак не отреагировал на эту инициативу Сеула. Несмотря на последние слова Кима, в правительстве Юга надеются, что КНДР все же сможет согласиться на принятие гуманитарной помощи от южнокорейцев.

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