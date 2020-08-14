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14.08.2020 20:50
Рубрика: Общество

Косметолог рассказала об особенностях старения россиянок

Текст: Алена Ларина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

У женщин в России наблюдается "смешанный" тип старения кожи, при котором зачастую образуются складки и мелкие морщины. Как считает врач-косметолог Екатерина Морозова, это одна из самых распространенных деформаций кожи у россиянок.

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В эфире Пятого канала специалист акцентировала внимание в этом плане на социальный фактор. По словам Морозовой, в случае, когда женщина теряет смысл жизни, и у нее опускаются руки, она перестает следить за собой.

В тоже время продлить молодость кожи возможно. Для этого необходимо каждый день очищать ее с помощью косметических средств, а также пользоваться антивозрастной сывороткой, а при возникновении даже небольшой проблемы со здоровьем и внешним видом обращаться к специалистам.

Общество Здоровье Общество Наука

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