Косметолог рассказала об особенностях старения россиянок

У женщин в России наблюдается "смешанный" тип старения кожи, при котором зачастую образуются складки и мелкие морщины. Как считает врач-косметолог Екатерина Морозова, это одна из самых распространенных деформаций кожи у россиянок.

В эфире Пятого канала специалист акцентировала внимание в этом плане на социальный фактор. По словам Морозовой, в случае, когда женщина теряет смысл жизни, и у нее опускаются руки, она перестает следить за собой.

В тоже время продлить молодость кожи возможно. Для этого необходимо каждый день очищать ее с помощью косметических средств, а также пользоваться антивозрастной сывороткой, а при возникновении даже небольшой проблемы со здоровьем и внешним видом обращаться к специалистам.