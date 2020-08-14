"Лейпциг" обыграл "Атлетико" в четвертьфинале Лиги чемпионов

Немецкий клуб "Лейпциг" вышел в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА, переиграв мадридский "Атлетико" - 2:1.

В Лиссабоне прошел второй четвертьфинальный матч Лиги чемпионов. Мадридскому "Атлетико" противостоял "Лейпциг", который не имеет такого богатого еврокубкового опыта, как испанцы.

В первом тайме команды вели позиционную борьбу, стараясь максимально обезопасить собственные ворота. А в начале второй половины встречи немецкий клуб довольно неожиданно открыл счет. Дани Ольмо оказался не прикрыт в штрафной и наказал за это мадридцев точным ударом головой.

Пропущенный мяч заставил мадридцев больше атаковать. И это привело к пенальти. Вышедший за замену Жоау Фелиш заработал 11-метровый, с которого сам же и сравнял счет.

После этого игра плавно шла к дополнительному времени, но в концовке быстрая атака "Лейпцига" привела к голу. Тайлер Адамс пробил из-за пределов штрафной и мяч, рикошетом от защитника "Атлетико", угодил в сетку. В оставшееся время команда Диего Симеоне спастись уже не смогла.

"Лейпциг" вышел в полуфинал, где сразится с "ПСЖ".