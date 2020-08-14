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14.08.2020 16:10
Рубрика: Власть

Летчики исполнили мечту заболевшего мальчика

Текст: Михаил Фалалеев
Фото: Предоставлено пресс-службой Росгвардии Фото: Предоставлено пресс-службой Росгвардии
Фото: Предоставлено пресс-службой Росгвардии

Мечты, даже самые невероятные, иногда сбываются. В этом сумел убедиться 14 августа, за день до своего 7-го дня рождения и накануне Дня воздушного флота России, Ярослав Ефремов, который болен детским церебральным параличом. Но у мальчика есть мечта - стать военным летчиком. И он сделал к ее исполнению первый шаг.

Фото: РИА Новости
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Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин рассказал корреспонденту РГ", что летчики иркутской авиационной эскадрильи Росгвардии дали ему возможность почувствовать себя пилотом. По приглашению командования эскадрильи он вместе с друзьями - Егором и Александрой - побывал на специально подготовленной для него экскурсии.

Ярослав давно мечтал познакомиться с настоящими пилотами и увидеть вертолет Ми-8. Его мама, Ольга Ефремова, рассказала, что Ярослав всегда испытывал особый интерес ко всему, что касается неба. Книги и фильмы о военных летчиках мальчик может пересказывать практически наизусть, а в его коллекции игрушек собраны многочисленные модели самолетов и вертолетов.

Валерий Грибакин рассказал, что на стоянке военной техники Ярослава встретил командир авиационной эскадрильи Росгвардии подполковник Алексей Алехин и офицеры части - действующие пилоты воздушных судов. Гостям рассказали о службе в Росгвардии, ежедневных задачах, выполняемых пилотами, штурманами и техниками воинской части, познакомили с авиационной техникой - вертолетами МИ-8. И, конечно же, пригласили в кабину вертолета, где Ярослав смог посидеть за штурвалом и почувствовать себя настоящим пилотом. Затем летчики Росгвардии пересадили Ярослава в пассажирскую кабину и запустили двигатели.

Поздравить именинника прибыли и сотрудники СОБР Управления Росгвардии по Иркутской области. Они тоже организовали для гостей выставку вооружения и прокатили Ярослава на бронеавтомобиле "Тигр".

Командир авиационной эскадрильи Росгвардии подполковник Алексей Алехин пожелал Ярославу никогда не сдаваться, твердо верить в свою мечту, идти к ней во что бы то ни стало и подарил модель боевого вертолета.

Ярослав поздравил военнослужащих с их профессиональным праздником - Днем Воздушного Флота России, который будет праздноваться 16 августа, от всей души поблагодарил росгвардейцев за оказанный ему радушный прием и признался, что этот день он запомнит на всю жизнь.

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