Новости

Судьи отменили гол "Спартака" в матче второго тура РПЛ с "Ахматом" 20:35
Стали известные доходы депутатов Госдумы за 2019 год 20:10
Мама судьи Казарцева пожаловалась на травлю и оскорбления в адрес сына 19:52
Члены правительства отчитались о доходах за 2019 год 19:52
Михаил Ефремов отпущен домой 19:51
Тренер "Спартака" Тедеско будет отсутствовать на игре РПЛ с "Ахматом" 19:38
Лукашенко призвал людей успокоиться и дать властям навести порядок 19:38
Медведев, Песков и другие сотрудники Кремля отчитались о доходах и имуществе 19:28
Брат Трампа оказался на больничной койке 19:22
Доход главы Совфеда Матвиенко в прошлом году составил 16,7 млн рублей 19:00
Доход Володина за 2019 год составил более 100 млн рублей, из них половина пошла на благотворительность 18:54
Саперы полностью разминировали музей-заповедник "Павловск" под Петербургом 18:48
Видеозвонки в Telegram задерживаются из-за Apple 18:44
Совокупный доход Мишустина за 2019 год составил больше 18 млн рублей 18:30
Аналитики отметили резкий рост на рынке ноутбуков в начале августа 18:30
Умер один из самых выдающихся гитаристов XX века Джулиан Брим 18:21
В России запустили единый информационный портал по экотуризму 17:48
РПЛ перенесла матч "Рубина" и "Тамбова"с 29 на 30 августа 17:30
Мальта согласилась поднять налог на российские дивиденды 17:23
Kia рассказала о новом Sorento для России 17:02
Bugatti и Porsche устроили массовое ДТП на перевале в Альпах 17:00
Клиенты Сбербанка продолжат бесплатно получать SMS о переводах 16:56
Эксперт: Вспышек COVID-19 после возвращения людей с курортов не ожидается 16:41
В Минздраве не согласились с итогами опроса врачей о вакцине от COVID-19 16:34
На природных территориях Москвы были замечены 15 видов хищников 16:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
14.08.2020 19:38
Рубрика: В мире

Лукашенко призвал людей успокоиться и дать властям навести порядок

Текст: Юрий Когалов

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал граждан страны успокоиться и дать властям возможность навести порядок, выявить организаторов протестов, приехавших из-за границы. Об этом, как передает БЕЛТА, глава государства заявил на совещании Совета безопасности республики.

МВД Беларуси: Минувшие сутки были самыми спокойными за последние дни

По его мнению, ситуация в стране в целом и Минске в частности не является катастрофичной или слишком напряженной. "Но проблем хватает и вопросов хватает, которые необходимо решать", - отметил Лукашенко. "Мы абсолютно четко видим, что происходит, видим действующих лиц, заводилами, организаторами всего этого являются люди из-за границы", - подчеркнул президент, добавив, что в первых рядах манифестантов идут люди с криминальным прошлым, а вместе с ними дети.

В связи с этим Лукашенко в очередной раз призвал родителей тщательнее следить за своими чадами. Он отметил, что некоторые не могут справиться со своими 16-17-летними детьми. "Ну так вы обратитесь к нам, мы поможем: поговорим, займем этих детей, в конце концов. Почему же доходит до белого каления, а потом начинаем разгребать эти вопросы?" - заявил глава государства. "Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо!" - добавил он.

Лукашенко подчеркнул, что власти не будут ждать, пока ситуация достигнет критической точки. "Так мы потом не стабилизируем обстановку. Поэтому надо остановиться, взять голову в руки и успокоиться. И дать нам навести порядок, разобраться с теми, кто приехал сюда", - заявил президент.

В то же время он обратился к главам силовых структур с просьбой, чтобы правоохранители действовали мягче. "Должен быть определенный тормоз", - отметил Лукашенко. При этом он выступил и в защиту милиционеров, которые пострадали во время беспорядков.

В мире экс-СССР Беларусь

Главное сегодня

Доход Путина в прошлом году составил более 9,7 млн рублей
Российский Су-27 перехватил над Черным морем два самолета-разведчика США
Госдума направила запросы для проверки гражданства у депутатов
Умерла Валентина Легкоступова
Мальта согласилась поднять налог на российские дивиденды
Турция установила новые правила въезда в страну
Почему теряет популярность гражданство США