Лукашенко призвал людей успокоиться и дать властям навести порядок

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал граждан страны успокоиться и дать властям возможность навести порядок, выявить организаторов протестов, приехавших из-за границы. Об этом, как передает БЕЛТА, глава государства заявил на совещании Совета безопасности республики.

По его мнению, ситуация в стране в целом и Минске в частности не является катастрофичной или слишком напряженной. "Но проблем хватает и вопросов хватает, которые необходимо решать", - отметил Лукашенко. "Мы абсолютно четко видим, что происходит, видим действующих лиц, заводилами, организаторами всего этого являются люди из-за границы", - подчеркнул президент, добавив, что в первых рядах манифестантов идут люди с криминальным прошлым, а вместе с ними дети.

В связи с этим Лукашенко в очередной раз призвал родителей тщательнее следить за своими чадами. Он отметил, что некоторые не могут справиться со своими 16-17-летними детьми. "Ну так вы обратитесь к нам, мы поможем: поговорим, займем этих детей, в конце концов. Почему же доходит до белого каления, а потом начинаем разгребать эти вопросы?" - заявил глава государства. "Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо!" - добавил он.

Лукашенко подчеркнул, что власти не будут ждать, пока ситуация достигнет критической точки. "Так мы потом не стабилизируем обстановку. Поэтому надо остановиться, взять голову в руки и успокоиться. И дать нам навести порядок, разобраться с теми, кто приехал сюда", - заявил президент.

В то же время он обратился к главам силовых структур с просьбой, чтобы правоохранители действовали мягче. "Должен быть определенный тормоз", - отметил Лукашенко. При этом он выступил и в защиту милиционеров, которые пострадали во время беспорядков.