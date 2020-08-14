Мальта согласилась поднять налог на российские дивиденды

Россия согласовала повышение налога на зарубежные дивиденды российских бизнесменов с Мальтой. Это уже вторая страна, после Кипра, которая согласилась повысить ставку налога на дивиденды и проценты с них с россиян, которые держат там финансовые активы, сообщает "Интерфакс".

Стороны согласовали проект протокола об изменениях в Конвенции между правительством РФ и правительством Мальты об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы, в котором говорится о "повышении ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и процентов до 15% с исключениями в отношении ограниченного списка институциональных инвестиций", сообщил Минфин РФ. Прежнее, аналогичное, но более льготное соглашение действовало межу двумя странами с 24 апреля 2013 года.

Напомним, что в конце марта президент РФ Владимир Путин предложил ввести повышенный (15%) налог на дивиденды, которые выводятся на зарубежные счета. Эта мера была анонсирована в обращении к гражданам страны как часть "антикоронавирусного пакета". Для этого, в частности, нужно скорректировать соглашения об избежании двойного налогообложения с так называемыми транзитными юрисдикциями.

Первыми о внесении изменений в двусторонние соглашения в части повышения ставки налога на доходы в виде дивидендов и процентов российский Минфин известил министерства финансов Кипра, Люксембурга и Мальты. Переговоры с Кипром по этому вопросу проходили трудно, и Россия уже готовила денонсировать соглашение с этой страной. Но финальный раунд переговоров увенчался успехом. Теперь вице-премьер Алексей Оверчук сообщил, что в аналогичной ситуации РФ может инициировать пересмотр соглашений об избежании двойного налогообложения со Швейцарией и Гонконгом.