Новости

РПЛ перенесла матч "Рубина" и "Тамбова"с 29 на 30 августа 17:30
Мальта согласилась поднять налог на российские дивиденды 17:23
Kia рассказала о новом Sorento для России 17:02
Bugatti и Porsche устроили массовое ДТП на перевале в Альпах 17:00
Клиенты Сбербанка продолжат бесплатно получать SMS о переводах 16:56
Эксперт: Вспышек COVID-19 после возвращения людей с курортов не ожидается 16:41
В Минздраве не согласились с итогами опроса врачей о вакцине от COVID-19 16:34
На природных территориях Москвы были замечены 15 видов хищников 16:31
Пенсионеры-северяне смогут перенести свою льготную поездку на 2021 год 16:23
В Тольятти обнаружили редкие "Нивы" 16:17
Сельские школы переоборудуют в течение трех лет 16:16
Летчики исполнили мечту заболевшего мальчика 16:10
В Москве избили замглавы управы одного из районов 15:57
В Москве задержали обвиняемого в убийстве полицейского уроженца Киргизии 15:47
Олимпийская чемпионка Алина Загитова поступает на журфак РАНХиГС 15:45
Aurus Komendant вновь сфотографировали на тестах 15:42
Little Big превратились в еду в своем новом клипе 15:14
В память об отце Хабиб Нурмагомедов намерен построить школу в Дагестане 15:12
В Минобороны предложили засекретить данные об оборонной сфере 15:11
Daimler заплатит миллиарды долларов за махинации с дизелем 15:00
МВД Беларуси: Минувшие сутки были самыми спокойными за последние дни 14:54
ЦИК: Лукашенко официально переизбран президентом Беларуси 14:41
Российская внешняя разведка добралась до заоблачных высот 14:36
Страны ОДКБ проведут специальные учения "Эшелон-2020" 14:33
МЧС: Российские спасатели выполнили в Бейруте задачи в полном объеме 14:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
14.08.2020 17:23
Рубрика: Экономика

Мальта согласилась поднять налог на российские дивиденды

Текст: Александр Проценко

Россия согласовала повышение налога на зарубежные дивиденды российских бизнесменов с Мальтой. Это уже вторая страна, после Кипра, которая согласилась повысить ставку налога на дивиденды и проценты с них с россиян, которые держат там финансовые активы, сообщает "Интерфакс".

Фото: EPA/GERRY PENNY
Кипр согласился на налог на дивиденды из РФ в размере 15%

Стороны согласовали проект протокола об изменениях в Конвенции между правительством РФ и правительством Мальты об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы, в котором говорится о "повышении ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и процентов до 15% с исключениями в отношении ограниченного списка институциональных инвестиций", сообщил Минфин РФ. Прежнее, аналогичное, но более льготное соглашение действовало межу двумя странами с 24 апреля 2013 года.

Напомним, что в конце марта президент РФ Владимир Путин предложил ввести повышенный (15%) налог на дивиденды, которые выводятся на зарубежные счета. Эта мера была анонсирована в обращении к гражданам страны как часть "антикоронавирусного пакета". Для этого, в частности, нужно скорректировать соглашения об избежании двойного налогообложения с так называемыми транзитными юрисдикциями.

Первыми о внесении изменений в двусторонние соглашения в части повышения ставки налога на доходы в виде дивидендов и процентов российский Минфин известил министерства финансов Кипра, Люксембурга и Мальты. Переговоры с Кипром по этому вопросу проходили трудно, и Россия уже готовила денонсировать соглашение с этой страной. Но финальный раунд переговоров увенчался успехом. Теперь вице-премьер Алексей Оверчук сообщил, что в аналогичной ситуации РФ может инициировать пересмотр соглашений об избежании двойного налогообложения со Швейцарией и Гонконгом.

Экономика Финансы Налоги В мире Европа Мальта

Главное сегодня

Российский Су-27 перехватил над Черным морем два самолета-разведчика США
Путин заявил о снижении темпов ввода жилья в РФ в связи с коронавирусом
МИД предложил сделать платной эвакуацию россиян из-за границы
ЦИК: Лукашенко официально переизбран президентом Беларуси
Мальта согласилась поднять налог на российские дивиденды
ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников до конца года
В Минтруде разъяснили порядок перевода на удаленную работу