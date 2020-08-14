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14.08.2020 14:25
Рубрика: Общество

МЧС: Российские спасатели выполнили в Бейруте задачи в полном объеме

Текст: Тимофей Борисов

Оперативная группировка МЧС РФ в Ливане полностью справилась со всем задачами. Об этом сегодня журналистам сообщил первый первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян.

Фото: AFP
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- Задача, которая была поставлена оперативным штабом перед нашей группировкой, перед группировкой российских спасателей, выполнена в полном объеме. В течение двух суток мы готовим группировку к возвращению на Родину, - сказал он.

Подводя краткие итоги прямо на базе нашей спасательной команды, Александр Чуприян сообщил, что его подчиненные в общей сложности вручную обследовали 5,5 тысячи квадратных метров территории. Беспилотная авиация МЧС помогла осмотреть примерно еще 26 тысяч.

Помимо этого, привезенный с собой аэромобильный госпиталь отряда "Центроспас" оказал помощь почти 600 пациентам. А мобильная лаборатория Роспотребнадзора, впервые принимавшая участие в операции МЧС, проверила на коронавирус около 1 тысячи человек.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Правительство МЧС

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