Медведев, Песков и другие сотрудники Кремля отчитались о доходах и имуществе

Сотрудники администрации президента, как того и требует закон, опубликовали декларации о доходах и имуществе за прошлый год. Так, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заработал в прошлом году чуть более 11 млн рублей, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков - 14,6 млн рублей.

О своих доходах госслужащие отчитываются уже более десяти лет. Впервые сведения о доходах и имуществе основных должностных лиц Кремля были опубликованы в апреле 2009 года. Сегодня обнародованы сведения за 2019 год.

Задекларированный годовой доход главы администрации Кремля Антона Вайно составил 11 млн 588 тысяч рублей. В собственности у него одна квартира площадью 111 кв. метров, здание, три участка земли и два машино-места. Транспортных средств нет.

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев отчитался о годовом доходе в 11 млн 51 тысячу рублей (в прошлом - отчетном - году он работал в должности премьер-министра). У него два автомобиля - ГАЗ 20 и ГАЗ 21. Кроме того, Медведев владеет квартирой площадью 367,8 кв. метра, а в пользовании у него есть участок земли.

Секретарь Совбеза Николай Патрушев задекларировал 34 млн 408 тысяч рублей годового дохода. В собственности у него земельный участок, жилой дом (249 кв. м) и квартира (256 кв. м).

Первый заместитель руководителя администрации президента Алексей Громов задекларировал 12 млн 246 тысяч рублей. У него есть земельный участок, гараж, жилое строение и три хозяйственных постройки. Из транспорта - мотовездеход Джойпер-JNSZ и снегоболотоход can-am defender xt 1000 efi.

Другой первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко заработал 33 млн 130 тысяч рублей. У него есть участок земли, жилой дом с хозяйственными постройками (698,5 кв. м), спортивно-оздоровительный блок и баня (425,7 кв. м).

Замглавы кремлевской администрации Дмитрий Козак отчитался о доходе в 25 млн 160 тысяч рублей. В пользовании у него есть квартира площадью 57,5 кв. метра.

Доход пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова по итогам прошлого года составил 14 млн 632 тысяч рублей. Он владеет тремя квартирами (площадью 111, 112 и 55 "квадратов" соответственно). Уточняется, что в последней ему принадлежит ½ доли. Из транспорта у Пескова есть автомобили Мерседес-Бенц V250, КИА Сид, снегоболотоход can-am, а также парковочное место.

Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заработал 13 млн 281 тысячу рублей. У него есть квартира площадью 257 кв. метров, где ему принадлежит ½ доли, и гараж-бокс.

Помощник президента Владимир Мединский (в прошлом году он занимал пост министра культуры) по итогам 2019-го отчитался о доходе в 38 млн 810 тысяч рублей. В собственности у него участок земли, два жилых дома (153,5 и 451,7 "квадратов"). Есть также машино-место и автомобиль Мерседес-Бенц V250.

Помощник президента РФ Максим Орешкин (ранее был министром экономического развития) заработал 36 млн 131 тысячу рублей. У него есть участок земли и жилой дом (в обоих случаях ему принадлежит ½ доли), а также квартира (3/8 доли).

Самый высокий доход из сотрудников АП задекларировал полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх - 143 млн 694 тысяч рублей. Совместно с супругой он владеет участком земли, жилым домом (324,8 кв. м), гостевым домом (129,6 кв. м), тремя хозстроениями и двумя квартирами (36 и 151 кв. м). Из авто: Мерседес-Бенц С350 и Форд С-Макс (собственность, совместная с супругой).

Опубликованы и декларации полномочных представителей президента во всех федеральных округах.

Так, полпред президента на Северном Кавказе Юрий Чайка заработал 12 млн 944 тысяч рублей (напомним, в прошлом году он работал в должности Генерального прокурора РФ). В собственности у него есть автомобиль ГАЗ-13, а в пользовании - квартира площадью 203,6 кв. метра.

Полпред в Южном федеральном округе Владимир Устинов отчитался о доходе в 17 млн 835 тысяч рублей. Имущество: четыре участка земли, два жилых дома (1032 и 908,4 кв. м) и квартира (148,2 кв. м). Есть также гараж на 139,4 "квадрата" и транспорт: Мерседес-Бенц С500, Ленд Ровер Рендж Ровер спорт, мотоцикл Java 350.

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова в 2019 году заработала 7 млн 641 тысячу рублей. Она владеет участком земли и жилым домом площадью 140,8 кв. метров.

Советник президента Валерий Фадеев, возглавляющий Совет по развитию гражданского общества и правам человека, указал доход в 5 млн 671 тысячу рублей. Из имущества у него есть квартира площадью 174,1 кв. метра, в которой ему принадлежит ½ доли, а также три участка земли (один из них тоже ½ доли).