Международный круглый стол ко Дню белорусской письменности пройдет онлайн

День белорусской письменности является национальным праздником в Беларуси и отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября. На праздник собираются тысячи гостей со всей страны и зарубежья. В этом году фестиваль принимают Белыничи в Могилевской области.

Белорусская письменность имеет многовековые традиции. Просветители белорусского народа - фигуры европейского масштаба. Это и Франциск Скорина, фреска с изображением которого украшает стену Падуанского университета, и Кирилл Туровский, оставивший поэтичное "Слово о премудрости", Евфросиния Полоцкая и Симеон Полоцкий, чье творчество ученые считают не только одним из истоков белорусской литературы, но и началом русского стихосложения.

Традиционно праздник проводится в городах, которые являются историческими центрами культуры, литературы и книгопечатания. Впервые в 1994 году праздник проходил в древнем Полоцке, в родном городе белорусского просветителя и первопечатника Франциска Скорины.

- Союз писателей готовит большую программу, в которой примут участие 100 литераторов из разных регионов Беларуси, - сказала первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси Елена Стельмах. - По традиции состоится круглый стол с участием зарубежных писателей. Из-за эпидемиологической ситуации встреча пройдет в онлайн-формате. В этом году к нам присоединится меньше писателей из других стран, но уже сейчас получили подтверждение из Латвии, Литвы, Молдовы, Грузии, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, США, Сербии. Россия будет представлена разными регионами. Основная тема круглого стола - слово, которое должно влиять на умы людей, способствовать миру и состраданию.

В первый день праздника состоится творческая встреча белорусских писателей с жителями Белыничей. В городе будет несколько площадок, где можно познакомиться с литературными новинками, пообщаться с поэтами и прозаиками, послушать их выступления.

В рамках Дня письменности пройдет конкурс "Жывая класіка" в режиме онлайн. В режиме онлайн проводились и отборочные туры. 26 августа планируется финальное мероприятие по отбору лучших чтецов, а 6 сентября финал "Жывой класікі".