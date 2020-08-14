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14.08.2020 08:47
Рубрика: Власть

МИД предложил сделать платной эвакуацию россиян из-за границы

Текст: Владимир Шилов

Возвращение на родину граждан России, оказавшихся за рубежом в кризисной ситуации, в скором времени может стать платным. С соответствующим предложением выступил МИД России.

Фото: iStock
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Инициатива ведомства предусматривает, что россиянин после вывоза на родину в течение трех месяцев должен будет оплатить услугу. В противном случае в дело вступает суд и на его имущество может быть наложен арест.

В то же время помощь будет оказываться в заявительном порядке, а не только при наличии угрозы жизни, говорится в пояснительной записке, опубликованной на федеральном портале нормативных правовых актов.

Напомним, подобная практика успешно действует в некоторых европейских странах.

Власть Работа власти Правительство МИД

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