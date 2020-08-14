МИД предложил сделать платной эвакуацию россиян из-за границы

Возвращение на родину граждан России, оказавшихся за рубежом в кризисной ситуации, в скором времени может стать платным. С соответствующим предложением выступил МИД России.

Инициатива ведомства предусматривает, что россиянин после вывоза на родину в течение трех месяцев должен будет оплатить услугу. В противном случае в дело вступает суд и на его имущество может быть наложен арест.

В то же время помощь будет оказываться в заявительном порядке, а не только при наличии угрозы жизни, говорится в пояснительной записке, опубликованной на федеральном портале нормативных правовых актов.

Напомним, подобная практика успешно действует в некоторых европейских странах.