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Рубрика: Власть

Минобороны: 35 самолетов и 11 беспилотников провели разведку у границ РФ

Самолет-разведчик США RC-135. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Самолет-разведчик США RC-135. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
Самолет-разведчик США RC-135. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

За неделю 46 иностранных летательных аппаратов провели разведку вдоль российских воздушных границ. Такие данные сообщили в Минобороны РФ.

Истребитель Су-27 отогнал самолеты-разведчики США от границы России

Уточняется, что были зафиксированы 35 самолетов-разведчиков и 11 беспилотных летательных аппаратов. Их полеты проходили под контролем российских РЛС. Нарушений воздушного пространства РФ не допущено, пишет газета Вооруженных Сил России "Красная звезда".

Между тем, в четверг Национальный центр управления обороной РФ сообщил об американском воздушном разведчике у границы России в небе над нейтральными водами Баренцева моря. Для опознавания и отождествления цели в воздух был поднят истребитель МиГ-31БМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. После разворота американского самолета истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

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