Минпросвещения: Нельзя перекладывать на родителей расходы на санитайзеры

Министерство просвещения предупредило регионы и администрации школ о недопустимости каких-либо поборов с родителей, включая сбор денег на средства гигиены и защиты здоровья.

- Мы провели масштабную подготовку к учебному году с каждым регионом, придали первостепенное значение вопросам защиты здоровья учащихся и педагогов, - рассказал первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко. - Каждый регион знает о мерах защиты здоровья, имеет все возможности и инструменты для их реализации. Более того, система образования оснащалась гигиеническими средствами и в ходе ЕГЭ, который нам удалось провести без вспышек заболеваний.

По словам Дмитрия Глушко, все предписания Роспотребнадзора учитываются и сейчас.

- При поддержке коллег из "Единой России" мы продолжаем контролировать процесс. Напоминаем регионам о персональной ответственности. Ни одна школа не должна подобные вопросы перекладывать на плечи родителей, и мы за этим проследим, - рассказал он.

Ряд подобных жалоб от родителей (пусть и массовых) поступили на горячие линии Минпросвещения и партии "Единая Россия". Министерство проверяет информацию в регионах и, при подтверждении каких-либо случаев, подобная деятельность со стороны администрации школ будет пресекаться.