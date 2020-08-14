Минск и Пекин подписали соглашение о сотрудничестве в аграрной сфере

Подписание двустороннего документа между отраслевым министерством страны и комитетом китайской ассоциации малых и средних предприятий по проекту "Пояс и путь" прошло в формате видеоконференции.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло не сомневается в том, что "соглашение поможет не только выйти на заключение контрактов по взаимным поставкам продукции, но и проработать варианты инвестиционного сотрудничества и участия в совместных проектах".

Логическим продолжением двустороннего сотрудничества, по его словам, которое уже носит всеобъемлющий характер, может стать и организация совместных предприятий по выпуску молочной продукции из белорусского сырья, по выращиванию крупного рогатого скота и производству мясной продукции.

Он констатировал, что еще в прошлом году торговый диалог между Пекином и Минском "вышел на исторический максимум в обороте товаров и услуг". Активно развивается и сотрудничество в агропромышленном комплексе. Уже за первое полугодие нынешнего года экспорт белорусского продовольствия в Китай составил $110,9 млн, что в 2,7 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Более его половины, уточнил замминистра, составляют поставки мясной продукции, которой только за шесть месяцев отгружено более 18 тысяч тонн. Кроме того, "продолжается рост поставок и молочной продукции, которую успели оценить китайские потребители. Молочных товаров отгружено в Китай в этом году более 85 тысяч тонн на сумму $32,5 млн", - отметил Брыло.

Кстати, для устойчивых поставок на продовольственный рынок Поднебесной, сообщают обозреватели, в Синеокой аккредитованы 56 молочных комплексов, 17 мясокомбинатов, 9 птицефабрик, 7 рыбоперерабатывающих организаций и 4 - по производству свекловичного жома. "Мы готовы предложить потребителям КНР высококачественные сыры, масло, йогурты, молочную и мясную продукцию", - обратил внимание отраслевой руководитель, добавив, что в настоящее время в республике производится "свыше 500 видов мясных продуктов и свыше 1,5 тысячи видов молочных продуктов".