Молдавия и Вьетнам закупят российскую вакцину от коронавируса

Власти сразу нескольких стран объявили о намерении подать заявку на приобретение первой партии российской вакцины от COVID-19.

С соответствующей просьбой к Москве обратился президент Молдавии Игорь Додон. "Мы официально обратились к партнерам из РФ, чтобы в тот момент, когда они решат начать экспорт и это будет позволено международными нормами, вакцина поставлялась и в Молдавию", - сказал Додон в видеообращении, опубликованном в Facebook. По его словам, это позволит провести массовую вакцинацию граждан Молдавии.

Похожее заявление несколькими часами ранее сделали и вьетнамские государственные СМИ, передает Reuters. Сообщается, что в то же время Ханой не отказывается от планов по разработке собственной вакцины.

Напомним, президент России Владимир Путин на этой неделе объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Препарат российского производства, получивший название "Спутник V", поступит в оборот с начала 2021 года.