Новости

Дочь лежащей в коме певицы Легкоступовой сделала официальное заявление 11:26
ФСИН направила дело в прокуратуру из-за побоев у фигуранта дела Фургала 11:18
Ким Чен Ын призвал рассчитывать только на себя в борьбе с наводнениями 11:12
Названа причина смерти 35-летнего актера Сергея Куницкого 11:00
В Раде заявили о предстоящем крахе завода "Мотор Сич" 10:53
В честь дня археолога в Москве пройдет диктант, марафон и экскурсии 10:52
На юго-западе Москвы обнаружен незаконный арсенал 10:52
Пограничники Беларуси не пустили в страну провокаторов из Латвии 10:47
Дальневосточникам помогут наладить экспортную интернет-торговлю 10:46
Остановка еще на семи перекрестках Москвы будет караться штрафом 10:42
В Инчхонском аэропорту парковкой автомобилей займутся роботы 10:41
Международный круглый стол ко Дню белорусской письменности пройдет онлайн 10:32
В Сеуле появились "умные" противовирусные автобусные остановки 10:31
В центре Москвы таксист похитил вещи и документы пассажира 10:27
Подпольные банкиры незаконно вывели за рубеж несколько миллиардов рублей 10:26
Молдавия и Вьетнам закупят российскую вакцину от коронавируса 10:23
В Петербурге задержали продавца фейковых аккаунтов от каршеринга 10:13
Движение в центре Москвы перекроют из-за съемок фильма 10:12
Стоит ли тратиться на дорогой моющий бензин 10:02
В Тегеране назвали ложью сообщения о захвате США иранских танкеров 09:37
В Москве еще 1350 пациентов вылечились от коронавируса 09:33
В Московском зоопарке родился детеныш редких макак 09:11
Американский солдат попытался угнать Mercedes, но не справился с "автоматом" 09:07
Минздрав не направлял в США предложений о разработке вакцины от COVID-19 09:03
Сбербанк отменил бесплатную рассылку СМС и push о поступившем переводе 08:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
14.08.2020 10:23
Рубрика: В мире

Молдавия и Вьетнам закупят российскую вакцину от коронавируса

Текст: Владимир Шилов

Власти сразу нескольких стран объявили о намерении подать заявку на приобретение первой партии российской вакцины от COVID-19.

Фото: vesti.ru
Создатели раскрыли секрет успеха первой вакцины от коронавируса

С соответствующей просьбой к Москве обратился президент Молдавии Игорь Додон. "Мы официально обратились к партнерам из РФ, чтобы в тот момент, когда они решат начать экспорт и это будет позволено международными нормами, вакцина поставлялась и в Молдавию", - сказал Додон в видеообращении, опубликованном в Facebook. По его словам, это позволит провести массовую вакцинацию граждан Молдавии.

Похожее заявление несколькими часами ранее сделали и вьетнамские государственные СМИ, передает Reuters. Сообщается, что в то же время Ханой не отказывается от планов по разработке собственной вакцины.

Напомним, президент России Владимир Путин на этой неделе объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Препарат российского производства, получивший название "Спутник V", поступит в оборот с начала 2021 года.

В мире Юго-Восточная Азия Вьетнам В мире экс-СССР Молдавия Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

Главное сегодня

Welt: Страны ЕС выступили против санкций США в отношении "Северного потока-2"
МИД предложил сделать платной эвакуацию россиян из-за границы
Пушков прокомментировал призывы ввести санкции против России из-за Беларуси
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей
Синоптики пообещали аномальное тепло ряду регионов страны
Турция установила новые правила въезда в страну
Почему теряет популярность гражданство США