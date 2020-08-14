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14.08.2020 18:08
Рубрика: Общество

Отец как институт

Москалькова: Как защитить права и повысить ответственность современных родителей
Текст: Елена Яковлева
За первое полугодие 2020 года на четверть выросло количество жалоб уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой от отцов, которых лишают после развода возможности общаться с ребенком. Также увеличились жалобы на то, что многим отцам трудно установить место жительства ребенка и выполнить свои алиментные обязательства. Хотя таких пока не много, чаще приходится искать отцов, не желающих платить алименты.
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

Но если учесть, что количество обращений по вопросам защиты семьи, материнства, отцовства и детства за первое полугодие этого года по сравнению с прошлым годом выросло почти вдвое, то становится понятным, почему Татьяна Москалькова собрала в минувшую пятницу "круглый стол" по правам и ответственности отцов.

- Мы берем тему почти тургеневскую, - сказала Татьяна Москалькова, начиная разговор. - Отцы и дети.

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Напомнив слова президента, что семья - это "основа основ", и подчеркнув, что принципы равенства прав и обязанностей родителей в отношении детей закреплены в российском семейном законодательстве и согласуются с международными стандартами, отраженными в Конвенции ООН о правах ребенка, Татьяна Москалькова заговорила о проблемах "института отцовства" в России.

Выявление и решение этих проблем, считает она, должно стать неотъемлемой частью государственной семейной политики, требующей особого внимания после внесения в 2020 году поправок к Конституции.

Пропаганда ответственного отцовства, формирование позитивного образа отца, реализация специальных образовательных программ - все это включено в Концепцию государственной семейной политики на период до 2025 года.

Среди случившихся достижений - расширение возможностей использования "материнского" (а по сути - семейного) капитала, увеличение пособия по уходу за ребенком-инвалидом, установление федеральной льготы по налогу на недвижимое имущество для многодетных семей. А также единовременные и ежемесячные выплаты в целях поддержки семей, имеющих детей, в период коронавирусной эпидемии.

Но эти достижения не устраняют автоматически давние проблемы. Например, с выплатой алиментов. 70 процентов жалоб в связи с реализацией права на выплату алиментов по-прежнему приходят к омбудсмену от женщин. Это связано с тем, что после развода несовершеннолетние дети чаще всего остаются проживать с матерью.

Сотрудники федеральной службы судебных приставов не всегда принимают все возможные меры для исполнения судебных решений о взыскании алиментов с родителей. Причины - в их перегруженности и недостаточных полномочиях по принуждению должника, считает Татьяна Москалькова. Итог - треть всех оконченных и прекращенных исполнительных производств остается фактически нереализованными. И сумма долгов россиян по алиментам остается немалой. По итогам 2019 года она составила 152 миллиарда рублей.

Фото: iStock
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Отдельная, но весьма актуальная проблема - несовершенство порядка расчета алиментов в отношении неработающих лиц. В соответствии с Семейным кодексом задолженность таких должников определяется исходя из среднемесячной заработной платы в России, а размер среднемесячной заработной платы в регионах не учитывается.

В условиях пандемии коронавируса, когда многие родители оказались без работы, обеспечение права на получение алиментов стало особенно актуальным. На фоне роста безработицы и снижения благосостояния граждан как никогда нуждаются в поддержке неполные семьи с детьми и родители, имеющие низкий уровень дохода.

По словам Татьяны Москальковой, в некоторых регионах России нуждающиеся малообеспеченные матери и отцы, не получающие алименты на несовершеннолетних детей, могут обратиться в органы соцзащиты за назначением повышенного ежемесячного пособия на ребенка. Но на федеральном уровне, по ее мнению, нет достаточной поддержки родителей, столкнувшихся с трудностями при получении алиментов.

Еще в 2015 году для решения этого вопроса омбудсмен рекомендовала правительству рассмотреть вопрос о создании специального алиментного фонда для оказания материальной поддержки детям, не получающим выплат от безответственных родителей.

15 июля этого года в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации директор федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов говорил о необходимости вернуться к вопросу о создании специального алиментного фонда. А председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила для подробного обсуждения этой возможности провести в верхней палате парламента осенью 2020 года несколько слушаний по этому вопросу с привлечением правительства и экспертов. Так что надежда на то, что в стране появится действенный механизм защиты прав граждан на получение алиментов, есть.

Но страдают не только одинокие матери, но и одинокие отцы с детьми. По словам Татьяны Москальковой, законодательство не всегда обеспечивает им меры поддержки, сопоставимые с поддержкой одиноких матерей.

Встречаются случаи трудностей при получении одинокими отцами семейного (материнского) капитала.

- Нормативные правовые акты, например, не предусматривают возможность оформления и получения материнского капитала отцами, одиноко воспитывающими двух и более детей, матери которых, имеющие иностранное гражданство, умерли, - уточняет Татьяна Москалькова, сообщая, что с 2017 по 2019 год было принято было принято 138 решений об отказе в выдаче таких сертификатов.

Фото: iStock
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Омбудсмен обратила внимание на эту проблему в своем Отчетном докладе за 2019 год, и рекомендовала рассмотреть вопрос о предоставлении государственного сертификата на материнский (семейный) капитал этой категории отцов.

Поскольку одинокие отцы сегодня часто оказываются в не менее трудных обстоятельствах, чем одинокие матери, защита их прав остается в сфере пристального внимания омбудсмена и ее коллег в регионах, подчеркнула Татьяна Москалькова.

И привела в пример работу уполномоченного по правам человека в Республике Дагестан, защитившего жителя города Хасавюрта, одинокого отца, имеющего на иждивении четырех несовершеннолетних детей и не работающего из-за необходимости ухода за ними. Когда заявитель сообщил о невыплате ему зарплаты в муниципальном унитарном предприятии, находящемся в стадии банкротства, региональный уполномоченный вмешался и добился того, чтобы задолженность по зарплате одинокому отцу была выплачена.

Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам человека

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