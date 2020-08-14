Москалькова оценила инициативу с упрощением получения опекунами

Омбудсмен Татьяна Москалькова надеется, что упрощенное получение опекунами социальной поддержки повысит гарантии детей-сирот в вопросе обеспечения жильем.

- Высоко оцениваю инициативу правительства, - сказала она журналистам, - так как тема детей-сирот остается по-прежнему достаточно острой с точки зрения их обеспечения жильем, а программа, надеюсь, позволит продвинуть эту тему и повысить гарантии прав детей-сирот.

По ее мнению, учет сирот, которые должны получить от государства жилье, должен начинаться не с 14 лет, как предусмотрено сегодня, а раньше. Ее предложение - вести этот учет с 12 лет, чтобы субъекты РФ уже понимали, что на их территории проживает определенное количество сирот, которых скоро нужно будет обеспечивать жильем.

- Россия должна в своем бюджете заведомо закладывать расходы на эту тему, - подчеркнула Татьяна Москалькова.

По данным пресс-службы обмудсмена к 1 августа этого года на рассмотрение уполномоченного поступило 258 обращений с просьбой оказать содействие в реализации жилищного права детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил об упрощении процедуры оформления социальной поддержки опекунами: все данные, в том числе сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, которые имеют право на получение квартиры за счет государства, будут занесены в единую государственную информационную систему социального обслуживания.