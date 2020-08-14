МВД Беларуси: Минувшие сутки были самыми спокойными за последние дни

Минувшие сутки стали самыми спокойными в Беларуси за последние четыре дня. Об этом заявила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

"Прошедшие сутки стали самыми спокойным за последние четыре дня. Имевшие место акции в большинстве своем носили мирный характер. Участники так называемых цепочек солидарности, выстраивавшихся в столице и ряде городов республики, выражали всеобщее стремление к урегулированию всех вопросов ненасильственными методами", - отметила представитель ведомства.

По ее словам, лишь в отдельных случаях в ходе несанкционированных мероприятий действия некоторых лиц носили агрессивный характер. "В настоящее время дается правовая оценка действиям нарушителей. Кроме того, проводится проверка по фактам размещения в интернете материалов оскорбительного характера в отношении сотрудников милиции", - проинформировала Чемоданова.

Она также сообщила, что в настоящее время свыше двух тысяч граждан, задержанных в ходе акций протеста, уже отпущены домой. "Этот процесс идет непрерывно, продолжается и сейчас. Понимаем, что не так быстро, как хотелось бы. Мы делаем все возможное для разрешения создавшейся ситуации", - заявила пресс-секретарь МВД Беларуси.