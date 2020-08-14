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Рубрика: В мире

МВД Беларуси проведет проверку по всем инцидентам с журналистами

Текст: Юрий Когалов

Министерство внутренних дел Беларуси проведет проверку по всем фактам насилия в отношении журналистов в ходе акций протестов и беспорядков. Как проинформировала пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова, соответствующее распоряжение отдал глава МВД Юрий Караев.

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"Это не останется без внимания. По каждому факту будет проведена проверка", - отметила Чемоданова, добавив, что никто из руководства МВД не останется в стороне от обозначенной проблемы. По ее словам, журналисты должны сами заботиться о своей безопасности. "Вы должны понимать, что находитесь в гуще событий, если в вас будет лететь камень, вас в этот момент никто не защитит, вы можете пострадать. Поэтому и была просьба не стоять в самом пекле. Я говорю, что нужно заботиться о безопасности, коль вы находитесь на несанкционированных массовых мероприятиях", - заявила пресс-секретарь.

Накануне сам глава МВД Беларуси обратился к представителям СМИ с просьбой не лезть в самое пекло. "Я против любого насилия над журналистами. Я за то, чтобы цивилизованно все освещалось. Молодцы, храбро освещаете из самой гущи события. Для вас, конечно же, очень важно как можно более полно, объективно изнутри оценить информацию. Но это не означает, что нужно залезть между двумя сторонами и подставляться", - отметил министр. "Будьте, пожалуйста, не такими легкомысленными. Огромная просьба не лезть в самое пекло", - попросил Караев.

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