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14.08.2020 16:31
Рубрика: Общество

На природных территориях Москвы были замечены 15 видов хищников

Текст: Ирина Огилько

Куница, горностай, енотовидная собака и другие хищники замечены на природных территориях Москвы. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Мосприроды. По данным специалистов, присутствие на природных территориях хищников говорит о благополучном состоянии экосистемы.

Фото: mos.ru
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Так, в Долине реки Сетунь в этом году были замечены лисица, ласка, ястреб-тетеревятник, ястреб-перепелятник, пустельга. В Серебряном Бору - ястреб-тетеревятник и ястреб-перепелятник. На территории Памятника садово-паркового искусства "Усадьба Архангельское-Тюриково" можно увидеть лисиц, природно-исторического парка "Измайлово" - серую неясыть, ласку, лисиц, ястреба-тетеревятника. Сотрудники Дирекции природных территорий "Кузьминки-Люблино" в этом году фиксировали ласк, воробьиного сычика, ястреба-перепелятника, ястреба-тетеревятника, пустельгу, лисиц, а специалисты дирекции природных территорий "Москворецкий" - следы енотовидной собаки на Щукинском полуострове, а также ласки, горностая, ушастых сов.

Среди хищных "жителей" природно-исторического парка "Косинский" в этом году оказались неясыть, ласка, куница, лиса, а природно-исторического парка "Царицыно" - лисы, ястреб-перепелятник, ястреб-тетеревятник, пустельга, неясыть, ласка, Кусково - серая неясыть, ястреб-перепелятник и ушастая сова. В Ландшафтном заказнике "Химкинский" был обнаружен ястреб-перепелятник, в Крюковском лесопарке - ласка, в Долине реки Сходни в Куркино - ястреб-перепелятник, пустельга, ласка, лиса, в Битцевском лесу - лисица, ласка, горностай, куница, канюк, чеглок. В природно-историческом парке "Тушинский" был замечен ястреб-перепелятник, а в природно-историческом парке "Покровское-Стрешнево"- ласка, лиса, ястреб-перепелятник.

Многие замеченные хищники занесены в Красную книгу Москвы. Ласка - самый маленький хищный зверек, имеющий третью категорию редкости, смелый и ловкий горностай, а также подвижная и быстрая лесная куница в ККМ занесены под первой и второй категориями редкости соответственно. Что касается ночных хищных птиц, то самая маленькая сова воробьиный сычик имеет 3-ю категорию редкости, серая неясыть - 2-ю категорию редкости, ушастая сова - 3-ю категорию редкости. Дневные хищные птицы - ястреб-перепелятник (5-я категория), ястреб-тетеревятник (5-я категория), обыкновенный канюк (1-я категория), чеглок (2- категория), маленький сокол пустельга (3-я категория).

Фото: Istock
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По словам экологов Мосприроды, присутствие на природных территориях Москвы хищников говорит о благополучном состоянии экосистемы. Дело в том, что хищники - высшее звено экологической пирамиды. И присутствие хищников говорит о том, что все предыдущие звенья экологической пирамиды тоже существуют и соотношение между продуцентами (организмами, способными синтезировать органические вещества из неорганических) и консументами (организмами, потребляющие готовые органические вещества) всех уровней находится в сбалансированном состоянии.

Общество Природа

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