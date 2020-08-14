Названа причина смерти 35-летнего актера Сергея Куницкого

Причиной смерти российского актера Сергея Куницкого, скончавшегося 12 августа на 36-м году жизни, стали проблемы с сердцем.

Об этом сообщил коллега и друг Сергея Антон Хабаров, отвечая в Instagram на вопрос подписчика.

"Сердце или тромб", - написал Антон Хабаров. Отметив, что Куницкий своим мастерством делал спектакли лучше, был прекрасным человеком и фантастическим артистом.

"Веселый, легкий, с удивительным чувством юмора", - пишет Антон. Напомнив, о чем не многие знали, что Куницкий был и "русским голосом" реактивного енота из "Стражей Галактики".

Сергей Куницкий родился в 1985 году в Одессе. Служил в "Нашем театре", в молодежном театре-студии "Мастерская Томошевского" в Санкт-Петербурге и "Театре эстрады имени Аркадия Райкина" под управлением Юрия Гальцева.

На экранах - с середины нулевых: "Битва за Севастополь", "Мы из будущего", "Крылья Империи", "Тайны следствия", "Ментовские войны", всего - более пятидесяти кино- и телепроектов.