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Названа причина смерти 35-летнего актера Сергея Куницкого

Новости
    14.08.2020, 11:00
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Причиной смерти российского актера Сергея Куницкого, скончавшегося 12 августа на 36-м году жизни, стали проблемы с сердцем.

Об этом сообщил коллега и друг Сергея Антон Хабаров, отвечая в Instagram на вопрос подписчика.

"Сердце или тромб", - написал Антон Хабаров. Отметив, что Куницкий своим мастерством делал спектакли лучше, был прекрасным человеком и фантастическим артистом.

"Веселый, легкий, с удивительным чувством юмора", - пишет Антон. Напомнив, о чем не многие знали, что Куницкий был и "русским голосом" реактивного енота из "Стражей Галактики".

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Это Сергей Куницкий. Актёр и наш друг .Своим мастерством он делал наши спектакли лучше .Слова не смогут передать ничего . С утра позвонили ,сказали что тебя не стало , до сих пор не могу прийти в себя ....Горе .Сережа прощай мой дорогой . Ты был прекрасный человек и фантастический артист . Веселый , лёгкий , с удивительным чувством юмора .Это ужасно что я не смогу тебя обнять в театре и мы не сможем поговорить ... Тем кто видел тебя на сцене очень повезло .А мне повезло что ты был моим партнёром в театре . Соболезную всем близким сестре , маме , Братьям и самым близким людям .. #сергейкуницкий Не многие знают но Сережа был русским ГОЛОСОМ енота из «Стражи Галактики» и делал это ГЕНИАЛЬНО. #антонхабаров

Публикация от Будни Актера. Антон Хабаров (@anton_xabarov)

Сергей Куницкий родился в 1985 году в Одессе. Служил в "Нашем театре", в молодежном театре-студии "Мастерская Томошевского" в Санкт-Петербурге и "Театре эстрады имени Аркадия Райкина" под управлением Юрия Гальцева.

На экранах - с середины нулевых: "Битва за Севастополь", "Мы из будущего", "Крылья Империи", "Тайны следствия", "Ментовские войны", всего - более пятидесяти кино- и телепроектов.

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