Новейший дорогой iPhone заметно подешевел в России. Можно покупать

Актуальный флагманский смартфон Apple iPhone 11 Pro с тройной камерой и безрамочным дисплеем упал в цене примерно на 20 процентов по сравнению со стоимостью на старте продаж.

Если в октябре 2019 года, кода аппарат только появился на прилавках магазинов и онлайн-витринах, модель iPhone 11 Pro с 64 гигабайтами памяти стоила 90 тысяч рублей. Теперь же ее можно купить по цене от 72 тысяч рублей, пишет Hi-tech Mail.ru со ссылкой на собственные исследования рынка.

Даже многие официальные продавцы снизили стоимость 64-гигабайтного iPhone 11 Pro до 80 тысяч рублей, отмечает издание.

iPhone 11 Pro имеет 5,8-дюймовый OLED-экран, оснащен процессором Apple A13 Bionics, а три объектива позволяют снимать в стандартном, пейзажном и телезум-режимах. Ближайший достойный конкурент - Samsung Galaxy S20, представленный в этом году.