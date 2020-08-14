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Рубрика: Культура

Новый медицинский сериал "Клиника счастья" готовится для Рунета

Текст: Сусанна Альперина
Полку оригинальных сериалов российских интернет-сервисов прибывает. Сегодня холдинг "МТС Медиа" сообщил о том, что снимет свой первый оригинальный сериал не в формате сопродюсирования. Правда, тематика сериала очень даже не оригинальная - медицинская, и он называется "Клиника счастья". Зато доказано, что такую тему любят зрители - потому что лечить и учить, как мы знаем, любят все. Так что производители сериалов используют ее, что называется "в хвост и в гриву". Остается уповать на необычное качество проекта и невиданные ранее повороты сюжета. И вот на последнее производители и сделали ставку.

Главная героиня сериала, согласно информации, присланной холдингом в "РГ", профессор-сексолог и эндокринолог, основатель "Клиники счастья" Алена Липницкая (Дарья Мороз). Сразу предупредим зрителей - не стоит путать будущую "Клинику счастья" с известным американским сериалом "Клиника", девять сезонов которого можно легально смотреть в наших онлайн-кинотеатрах. "Героине не дашь больше 35-ти, и только паспорт знает правду: Алене исполняется 50 лет (кстати, самой Дарье Мороз - 36 лет - прим. "РГ"). Липницкая умеет "останавливать время": с помощью авторской методики, в том числе с применением гормоно-заместительной терапии, возвращает молодость, радость жизни и… секса своим пациентам. Она считает, что ее миссия - "обнять весь мир и сделать всех счастливыми", - это уже известно о проекте. Как и то, что среди пациентов героини - женщины и мужчины, чьи проблемы и со здоровьем, и в отношениях с любимыми уходят корнями в сексуальную дисгармонию. Липницкая блестяще ведет медицинские расследования с помощью команды врачей, чтобы понять, что пациенты скрывают прежде всего сами от себя… Алена уверена, что и сама является примером счастливого человека, но оказывается "сапожником без сапог"...

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
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В сериале также снимутся актеры Анатолий Белый (муж главной героини), Анна Уколова, Алена Михайлова, Анна Антонова, Алина Алексеева, Максим Лагашкин, Артем Ткаченко, Роман Маякин и другие. Глядя на такой каст, можно уже отметить, что в проекте заняты звезды наших интернет-сериалов.

А вот автор идеи и генеральный продюсер проекта Игорь Мишин, вице-президент по развитию медиабизнеса компании говорит о "неожиданном повороте сюжета" новинки следующее:

- "Клиника счастья" - это история о том, о чем у нас не принято говорить откровенно между близкими людьми, часто даже между мужем и женой. О сексе - как о важной эмоциональной составляющей человеческих отношений, и крепкого основания для здоровья - физического и ментального. В основе сериала истории из реальной жизни людей, которые дошли до отчаяния, не понимая, как вернуть радость и гармонию в отношения с любимыми. В нашем сериале будет много того, что с такой степенью откровенности обсуждаться будет первый раз. Важно, что мы выбрали для этого интонацию драмеди. Несмотря на личные драмы героев и медицинские достоверные кейсы, эта история рассказана с юмором, это близко, пожалуй, к такому сериалу как "Sex Education" ("Половое воспитание" - сериальный хит последнего времени - прим. "РГ"), только для взрослых. Это очень добрый, веселый и в то же время полезный сериал с множеством "лайфхаков", которые, мы уверены, будут интересны широкой аудитории".

Мишин также поясняет, что для них сейчас важно организовать бесперебойный поток, в том числе, и собственного контента, открыть для зрителя онлайн-кинотеатр как новую свежую площадку качественных сериалов и кино. "Мы выступаем сопродюсерами многих проектов с крупнейшими продюсерскими компаниями, теперь же в производство вошли и наши оригинальные картины. "Клиника" - только одна из них, в ближайшее время ряды оригинального производства пополнят сразу несколько новых проектов", - говорит Мишин.

Нужно сказать, что задача стоит перед командой не из легких. В России уже более 10 интернет-платформ, которые производят собственный контент. У старейших из них подписчики составляют миллионные аудитории, которые только растут. Но здесь Мишину и компании должно помочь партнерство с Первым каналом - его без преувеличения можно назвать российской контентной сделкой века. Кстати, напомним, что недавно было объявлено - партнеры снимут сериал "Чиновница" (режиссер Оксана Карас, в главной роли - Виктория Толстоганова). "РГ" давала информацию о проекте. А еще ранее холдинг заключил партнерство с Тимуром Бекмамбетовым в производстве его нового фильма "Фау. Побег из ада" - о военном подвиге летчика Михаила Девятаева. Так что у зрителя впереди еще много удивительного, как по части новый форматов, так и в целом.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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