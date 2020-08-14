Нурмагомедов назвал Гэтжи достойным соперником

24 октября на "бойцовском острове" в Абу-Даби должен пройти бой за титул чемпиона UFC в легком весе, в котором обладатель пояса россиянин Хабиб Нурмагомедов встретится с американцем Джастином Гэтжи. В пятницу российский боец дал пресс-конференцию, на которой рассказал о подготовке и отношении к сопернику.

Чемпион отметил, что на этот раз не стоит ожидать жестких словесных перепалок перед боем.

"Ни перед одним боем я не хотел бы устраивать конфликт с соперником. Это мне не нужно. Но были некоторые, с которыми приходилось конфликтовать или сказал бы, что отвечать", - цитирует его слова Sport24.

Нурмагомедов рассказал, что давно знаком с Гэтжи, который несколько лет назад помогал ему в подготовке к бою, и он уважает его стремление стать лучшим.

"У меня к нему никакой неприязни нет. Он хочет быть лучшим в мире, я это уважаю. Он многое прошел, это достойный соперник. Вы видели, что он в прошлом бое сделал с Фергюсоном. Мы выйдем туда, сделаем свое дело, пожмем руки и уйдем", - сказал Нурмагомедов.

3 июля умер отец и тренер чемпиона Абдулманап Нурмагомедов. Хабиб признался, что он до сих пор тяжело переживает эту утрату. По словам бойца, подготовка к предстоящему бою позволяет ему отвлечься ему от всего.

"У нас были близкие отношения, он был мне отцом, другом, тренером. Всегда были вместе. Конечно, переживаю. Сосредоточиться и говорить, что мне ничего не мешает - неправда. Мешает, но надеюсь, что это чувство выведет меня на другой уровень и сделает сильнее. Испытания либо ломают, либо закаляют", - сказал он.