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Нужно ли часто перезагружать смартфон и зачем?

Текст:   Антон Благовещенский
14.08.2020,  
13:35
Фото: istock

Первые персональные компьютеры имели кнопку Reset на системном блоке, чтобы их можно было быстро перезагрузить. С тех пор многое изменилось, и куда более сложные вычислительные устройства работают неделями и месяцами без перезагрузки. Однако время от времени перезагрузка им все-таки требуется. Как часто это нужно делать?

Смартфон следует перезагружать примерно раз в квартал - когда начинают некорректно работать приложения, отваливается Wi-Fi и так далее. Если же никаких ошибок не наблюдается, перезагружать смартфон не нужно, советует агентству "Прайм" руководитель ИТ-отдела компании "Рексофт" Евгений Черток.

По его словам, технологии, используемые в операционной системе, работают достаточно стабильно, однако установленные приложения могут вызывать сбои. Перезагрузка смартфона удаляет накопившиеся ошибки.

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В свою очередь, портал MSN советует хотя бы раз в неделю отключать смартфон примерно на минуту. Это, как утверждается, обеспечивает более плавную работу, предотвращает появление ошибок и сбоев и продлевает срок службы батареи.

Последний пункт выглядит немного спорным, однако его раскрывает комментарий технического консультанта ресурса. По его словам, далеко не все приложения выгружаются из памяти при сворачивании окон - часть из них остаются запущенными, расходуя ресурсы процессора и заряд аккумулятора. Перезагрузка позволяет удалить такие приложения, считает он.

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