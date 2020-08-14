Олимпийская чемпионка Алина Загитова поступает на журфак РАНХиГС

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова поступает в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы по направлению "Журналистика".

Как сообщает официальный сайт РАНХиГС, спортсменка оказалась в списке тех, кто подает документы на поступление в вуз. Она поступает на платное обучение.

Спортсменка будет обучаться по профилю "Продюсирование и культурная политика".

Ранее сама спортсменка заявляла о том, что после завершения карьеры может стать моделью.

"Когда съемки с 9 утра до 8 вечера, то устаешь не меньше, чем на тренировках. Но положительных эмоций все равно больше. Роль модели мне очень нравится. Даже думаю, чтобы в будущем попробовать себя в модельном бизнесе", - заявила тогда Загитова в эфире "Матч ТВ".

Пока же спортсменка готовится к новому сезону.