От жары в Токио только за два дня скончались 14 человек

Четырнадцать человек погибли в Токио от теплового удара. Причиной стала жаркая погода. Данные за 11 и 12 августа приводит телеканал NHK. Причем 13 человек нашли дома, у восьми из них не работал кондиционер.

"Погибшие - люди в возрасте от 50 до 90 лет. Всего за две недели августа в Токио от жары скончались 26 человек", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

С приходом августа столбики термометров в столице Японии уверенно держатся на уровне +35 +37 градусов. В префектуре Сидзуока сегодня воздух прогрелся до 38 градусов. И понижения температур на ближайшие дни синоптики не обещают. По их данным, аномальная жара сейчас стоит в западных и восточных префектурах Японии.