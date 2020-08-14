Палестина отозвала своего посла из ОАЭ

Власти Палестины не согласны с заключением мирной сделки между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами. Президент Палестины Махмуд Аббас, официальные лица которого, по оценке экспертов, были застигнуты врасплох соглашением, выступил с резким осуждением действий арабского соседа по региону и поручил послу Палестины в ОАЭ немедленно вернуться домой.

"Палестинское руководство отвергает и осуждает трехстороннее, удивительное заявление ОАЭ, Израиля и США", - сказал официальный представитель Аббаса Набиль Абу Рудейне в Рамаллахе на оккупированном Западном берегу. Он добавил, что руководство Палестины расценило этот шаг ОАЭ как "предательство". В заявлении содержится призыв к Лиге арабских государств и Организации исламского сотрудничества собраться, чтобы "отклонить" сделку, добавив, что "ни ОАЭ, ни какая-либо другая сторона не имеет права говорить от имени палестинского народа", сообщает Reuters.

Аббас, возглавляющий Палестинскую администрацию и Организацию освобождения Палестины, более двух лет отказывался от всех политических отношений с администрацией Трампа, обвиняя ее в том, что она занимает последовательную произраильскую позицию.

Израиль и ОАЭ при посредничестве президента США договорились заключить историческое мирное соглашение, способное привести к нормализации дипломатических отношений между двумя ближневосточными странами. Соглашение подразумевает, что Израиль приостановит провозглашение суверенитета над районами Западного берега, что было предусмотрено в ближневосточном плане американской администрации, обнародованном Трампом в январе этого года.

В ближайшие недели делегации из Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов встретятся для подписания двусторонних соглашений по инвестициям, туризму, прямым рейсам, безопасности, телекоммуникациям и другим вопросам. Кроме того, в ближайшее время ожидается обмен послами и дипломатическими миссиями двух стран. Официальные лица в Белом доме назвали мирную сделку, получившую название "Соглашение Авраама", первым подобным соглашением с тех пор, как Израиль и Иордания подписали мирный договор в 1994 году.