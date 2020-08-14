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14.08.2020 16:23
Рубрика: Экономика

Пенсионеры-северяне смогут перенести свою льготную поездку на 2021 год

Текст: Алексей Дуэль
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости

Пенсионеры, живущие на Крайнем Севере, не воспользовавшиеся правом отдохнуть на Большой земле в 2020 году, смогут перенести свою поездку с 2020 на 2021 год. Уже подготовлен проект соответствующего постановления.

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"Если пенсионеры не воспользовались этой помощью в 2020 году в связи с коронавирусом, то они смогут реализовать свое право в 2021 году, - рассказали "РГ" в пресс-службе Минтруда. - Право на компенсацию имеют около 2 млн пенсионеров ежегодно. В 2019 году этой мерой воспользовались 260 тысяч человек. Ежегодно численность обращающихся за компенсацией в среднем возрастает на 6%".

Чаще всего пенсионеры-северяне отправляются по льготным билетам в Москву или Петербург. Другие популярные направления - Калининград, Астрахань, Новороссийск, Пятигорск, Кисловодск, Сочи, Туапсе, Адлер, Екатеринбург, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре.

Напомним, воспользоваться этой льготой можно дин раз в два года.

Экономика Пенсии и пособия

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