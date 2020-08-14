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14.08.2020 10:47
Рубрика: В мире

Пограничники Беларуси не пустили в страну провокаторов из Латвии

Текст: Андрей Васильев

Белорусские пограничники задержали провокаторов из Прибалтики с крупной суммой не задекларированной валюты. Об этом сообщается на сайте Государственного пограничного комитета Беларуси.

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Пограничники обратили внимание на двух подозрительных граждан Латвии спортивного телосложения, как оказалось, 1975 и 1993 годов рождения, в среду во время оформления прибывших пассажиров рейса Лондон-Минск. Один из них рассказал, что приехал в Беларусь на отдых, при этом не мог внятно объяснить в какой именно регион страны он собирается направиться. Второй представился бизнесменом, который так и не смог созвониться со своим, якобы белорусским компаньоном. При этом, для связи у него был записан номер латвийского оператора. При досмотре у них были обнаружены не задекларированные 15 тысяч долларов, происхождение которых они не смогли объяснить. Сумма свыше 10 тысяч долларов подлежит обязательному декларированию с документальным подтверждением происхождения ввозимой валюты.

В итоге латвийцев не впустили в страну на основании статьи 30 закона "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь". Кроме того, как уточнили в Госпогранкомитете Беларуси, в их мобильных телефонах была обнаружена ссылка на Telegram-сообщество из пяти человек - двух латышей и троих украинцев, в которой участники обсуждали покупку военных касок, сумму и вид валюты, которую нужно взять с собой в Беларусь, добавили в Госпогранкомитете.

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