Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова не подавала заявление об отставке

"Высшая квалификационная коллегия судей России 21 августа на своем заседании рассмотрит заявление Птицына Михаила Юрьевича о рекомендации кандидатом на должность председателя Московского городского суда", - сообщили сегодня на сайте ВККС России. Соответствующий конкурс был объявлен в "Российской газете" в номере от 8 июля 2020 года. Михаил Птицын в данный момент занимает должность председателя Южного окружного военного суда и он стал единственным кандидатом, подавшим заявление на конкурс.

А вот как прокомментировали эту новость информационные агенства: "Мосгорсуд ожидает смена председателя, кандидатом на эту должность вместо Ольги Егоровой является Михаил Птицын, подавший соответствующее заявление".

Однако, по данным "РГ", наличие одного кандидата на должность председателя городского суда не означает, что квалификационная коллегия обязательно одобрит его. Как раз наоборот - единственный кандидат, если это не действующий председатель, имеет меньше шансов на одобрение в условиях безальтернативного конкурса. К слову, это уже третий в этом году конкурс на замещение должности председателя Мосгорсуда. Действующий председатель Ольга Егорова свою кандидатуру не выставляла ни на один из них. Впрочем, как сообщили корреспонденту "РГ" в столичном суде, не писала она и заявления об отставке с поста председателя.

Ольга Егорова возглавляет Московский городской суд с 2000 года. Последний раз она была переназначена на эту должность указом презедента от 25 октября 2014 года. То есть ее полномочия истекают в конце октября. Согласно закону о статусе судей, председатель Мосгорсуда назначается указом президента сроком на 6 лет по представлению председателя Верховного суда РФ и при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей. За полгода до окончания срока полномочий действующего председателя объявляется конкурс на замещение его вакантной должности. В случае утверждения ВККС кандидатура судьи должна еще пройти согласование в кадровой комиссии при презедента РФ и только после этого может быть утверждена указом главы государства.