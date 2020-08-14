Новости

Страны ОДКБ проведут специальные учения "Эшелон-2020" 14:33
МЧС: Российские спасатели выполнили в Бейруте задачи в полном объеме 14:25
Семин выступил с критикой руководства "Локомотива" 14:23
Ефремов не сможет участвовать в суде по состоянию здоровья 14:05
Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова не подавала заявление об отставке 13:47
Путин заявил о снижении темпов ввода жилья в РФ в связи с коронавирусом 13:43
Торгпред России в Перу рассказал о преимуществах местных маркетплейсов 13:29
В Москве темп прироста новых случаев COVID-19 за первые 2 недели августа составляет 0,28% 13:18
МВД Беларуси открывает "горячую линию" по вопросам о задержанных 13:00
СМИ: Михаила Ефремова уличили в симуляции инсульта 12:48
Путин сменил посла РФ в Ливане 12:45
Стало известно, куда чаще всего москвичи ездят на такси 12:40
Глава МИД Беларуси готов обсудить с зарубежными партнерами ситуацию в стране 12:36
МВД Беларуси проведет проверку по всем инцидентам с журналистами 12:34
Во всех школах Москвы можно оплатить питание по карте "Москвенок" 12:23
Вышел первый трейлер триллера "Дьявол всегда здесь" с Паттинсоном 12:22
В столичных роддомах возобновили партнерские роды 12:20
Лукашенко прокомментировал призывы к забастовкам 12:12
В Подмосковье на трассе М-10 изменится схема движения из-за ремонта 12:09
СК назвал мотив убийства главы центра "Э" МВД Ингушетии 12:08
Минвостокразвития предлагает сохранить сниженные энерготарифы в ДФО 12:00
Видео: старушка на Mercedes врезалась в отделение скорой помощи 12:00
Телеведущий Арчи подрался в ресторане с поваром 11:57
Клим Шипенко снимет комедию "Окнутый" 11:56
"Рубин" объявил о переходе корейского полузащитника Бома 11:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
14.08.2020 13:47
Рубрика: Происшествия

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова не подавала заявление об отставке

Текст: Иван Егоров

"Высшая квалификационная коллегия судей России 21 августа на своем заседании рассмотрит заявление Птицына Михаила Юрьевича о рекомендации кандидатом на должность председателя Московского городского суда", - сообщили сегодня на сайте ВККС России. Соответствующий конкурс был объявлен в "Российской газете" в номере от 8 июля 2020 года. Михаил Птицын в данный момент занимает должность председателя Южного окружного военного суда и он стал единственным кандидатом, подавшим заявление на конкурс.

Фото: iStock
Верховный суд: За пропажу денег со счета отвечает банк

А вот как прокомментировали эту новость информационные агенства: "Мосгорсуд ожидает смена председателя, кандидатом на эту должность вместо Ольги Егоровой является Михаил Птицын, подавший соответствующее заявление".

Однако, по данным "РГ", наличие одного кандидата на должность председателя городского суда не означает, что квалификационная коллегия обязательно одобрит его. Как раз наоборот - единственный кандидат, если это не действующий председатель, имеет меньше шансов на одобрение в условиях безальтернативного конкурса. К слову, это уже третий в этом году конкурс на замещение должности председателя Мосгорсуда. Действующий председатель Ольга Егорова свою кандидатуру не выставляла ни на один из них. Впрочем, как сообщили корреспонденту "РГ" в столичном суде, не писала она и заявления об отставке с поста председателя.

Ольга Егорова возглавляет Московский городской суд с 2000 года. Последний раз она была переназначена на эту должность указом презедента от 25 октября 2014 года. То есть ее полномочия истекают в конце октября. Согласно закону о статусе судей, председатель Мосгорсуда назначается указом президента сроком на 6 лет по представлению председателя Верховного суда РФ и при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей. За полгода до окончания срока полномочий действующего председателя объявляется конкурс на замещение его вакантной должности. В случае утверждения ВККС кандидатура судьи должна еще пройти согласование в кадровой комиссии при презедента РФ и только после этого может быть утверждена указом главы государства.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд

Главное сегодня

Путин заявил о снижении темпов ввода жилья в РФ в связи с коронавирусом
Welt: Страны ЕС выступили против санкций США в отношении "Северного потока-2"
МИД предложил сделать платной эвакуацию россиян из-за границы
Пушков прокомментировал призывы ввести санкции против России из-за Беларуси
В Москве на год закроется станция метро "Рижская"
Как пандемия способствовала росту домашнего насилия
Как оспорить штраф за нарушение правил парковки