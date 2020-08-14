При Минпросвещения РФ создадут педсовет

Экспертный совет с участием учителей от каждого региона будет создан при министерстве просвещения РФ. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов в эфире "России 24".

- Мы будем делать все, чтобы укрепить статус учителя. В следующем учебном году будем внимательно разбирать зарплаты. Будем смотреть, чем и как мы можем помочь учителю, - цитирует Сергея Кравцова РИА Новости. - При министерстве будет создан экспертный совет из числа учителей от каждого региона. И вместе мы будем обсуждать их вопросы, проблемы. Будем смотреть, что можем сделать для повышения статуса учителя.