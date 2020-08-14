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14.08.2020 00:01
Рубрика: Экономика

Продажи предметов роскоши в России могут сократиться до 45%

Текст: Екатерина Петрова
Падение продаж предметов роскоши в 2020 году по самому оптимистичному сценарию составит 35-45%, говорится в исследовании международной консалтинговой компании BCG. Восстановление рынка будет идти постепенно. При самых негативных условиях общий объем продаж в 2021 году может оказаться ниже на 20% (в сравнении с 2019 годом). К 2022 году ситуация начнет постепенно выравниваться, а к 2023 году продажи по большинству категорий вернутся к докризисным показателям, прогнозируют в компании.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: iStock
Продажи алкоголя упали на 15% в сравнении с прошлым годом

По данным исследования, 60% потребителей на российском рынке роскоши сообщили, что экономическая неопределенность не позволяет им совершать покупки и делать инвестиции, которые они планировали ранее - это на 3% больше, чем в среднем по миру.

К числу наиболее пострадавших от кризиса себя отнесли люди до 35 лет (миллениалы и поколение Z) - половина респондентов в этих возрастных категориях заявили о падении доходов. Вместе с тем, в этой же группе респондентов преобладают позитивные настроения и уверенность, что восстановление рынка произойдет максимально быстро.

Быстрее всего на докризисные позиции вернется рынок повседневной одежды и косметики - он может восстановиться уже через два года, уверены участники исследования. При этом остальным группам люксовых товаров на это понадобится больше времени.

Такие настроения становится причиной для смещения фокуса расходов. Так, более половины потребителей заявили, что будут тратить меньше или значительно меньше на такие категории, как роскошные рестораны, отели, курорты, круизы минимум ближайшие полгода.

"Все это свидетельствует об острой необходимости пересмотра предложения со стороны игроков в сегменте люкс. Если для группы "товары" новая реальность - это переход в онлайн, то для сферы развлечений - это формирование эксклюзивных камерных предложений по организации отдыха и путешествий", - отмечает управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики по потребительским товарам и розничной торговле в России и СНГ Иван Котов.

При этом все больше покупателей люксовой продукции готовы переходить в онлайн. 54% респондентов ожидают, что и в таком формате бренды продолжат помогать им с подбором гардероба, подсказывать общие модные тренды и предоставлять другие дополнительные услуги. Вместе с тем, не потеряют актуальности и офлайн-точки продаж. Лишь 3,7% отечественных потребителей готовы отдать предпочтение исключительно онлайн-покупкам в то время, как 14,3% способны полностью отказаться от онлайн в пользу личного посещения магазинов.

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