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14.08.2020 08:39
Рубрика: Власть

Пушков прокомментировал призывы ввести санкции против России из-за Беларуси

Текст: Юрий Когалов
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Сенатор Алексей Пушков назвал абсурдными призывы ввести санкции в отношении России из-за протестов в Беларуси. Об этом он написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

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"Из Польши с ненавистью. Этот призыв абсурден, но он показывает, что антироссийские европейские элиты рефлекторно обвиняют Россию во всем под любым предлогом - или вообще без предлога", - прокомментировал Пушков заявление депутата Европарламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского. По словам российского сенатора, "подобных ему ненавистников России в Польше немало". И в некоторых странах ЕС к ним прислушиваются, с сожалением отметил он.

В еще одном твите Пушков обратил внимание, что "русофобское крыло в ЕП готово воспользоваться любым поводом - и даже отсутствием такового - для призывов к новым санкциям против России". По его мнению, вряд ли этот призыв будет поддержан большинством в ЕС. "Пока это холостой выстрел. Но он обозначает направление очередной атаки на Россию", - заявил Пушков.

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