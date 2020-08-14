Пушков прокомментировал призывы ввести санкции против России из-за Беларуси

Сенатор Алексей Пушков назвал абсурдными призывы ввести санкции в отношении России из-за протестов в Беларуси. Об этом он написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

"Из Польши с ненавистью. Этот призыв абсурден, но он показывает, что антироссийские европейские элиты рефлекторно обвиняют Россию во всем под любым предлогом - или вообще без предлога", - прокомментировал Пушков заявление депутата Европарламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского. По словам российского сенатора, "подобных ему ненавистников России в Польше немало". И в некоторых странах ЕС к ним прислушиваются, с сожалением отметил он.

В еще одном твите Пушков обратил внимание, что "русофобское крыло в ЕП готово воспользоваться любым поводом - и даже отсутствием такового - для призывов к новым санкциям против России". По его мнению, вряд ли этот призыв будет поддержан большинством в ЕС. "Пока это холостой выстрел. Но он обозначает направление очередной атаки на Россию", - заявил Пушков.