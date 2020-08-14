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14.08.2020 17:40
Рубрика: Власть

Путин предложил провести онлайн-саммит по поводу иранской ядерной сделки

Текст: Татьяна Замахина
Президент России Владимир Путин предложил провести в ближайшее время в режиме онлайн саммит глав государств-постоянных членов Совбеза ООН, а также Германии и Ирана. Встречу, по мнению российского лидера, необходимо посвятить проблемам реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Вопрос срочный, заявил Владимир Путин.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Об этом говорится в заявлении российского лидера, опубликованном на сайте Кремля. В тексте уточняется, что встречу в онлайн-формате предложено провести в самое ближайшее время.

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"Цель - наметить шаги, позволяющие избежать конфронтации, обострения ситуации в Совете Безопасности ООН, оказать коллективную поддержку дальнейшему бесперебойному осуществлению резолюции СБ ООН 2231, создавшей международно-правовую основу для реализации СВПД", - говорится в заявлении президента.

Путин отметил, что дискуссии по иранскому вопросу в Совбезе ООН становятся все более напряженными.

"Ситуация обостряется. Звучат безосновательные обвинения в адрес Ирана. Разрабатываются проекты резолюций, направленные на разрушение прежних единогласных решений Совета Безопасности", - заявил глава государства.

Он подчеркнул, что Россия остается полностью приверженной иранской ядерной сделке. Заключение СВПД в 2015 году, по словам российского лидера, стало крупным политико-дипломатическим достижением, позволило отвести угрозу вооруженного конфликта, укрепило режим нераспространения ядерного оружия.

Фото: EPA/DAVID MAXWELL
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Путин напомнил, что в 2019 году Россия представила обновленную концепцию безопасности в зоне Персидского залива. "В ней прочерчены конкретные пути для эффективного разрешения клубка проблем в этом регионе", - говорится в его заявлении.

Российская сторона, по словам президента, убеждена, что проблемы можно преодолеть, если государства с должным вниманием и ответственностью будут подходить к позициям друг друга, действовать уважительно и на коллективной основе.

"В этом регионе, как и в любой другой точке мира, не должно быть места шантажу и диктату с чьей-либо стороны. Односторонние подходы поиску решений не помогают", - уверен глава государства.

При выстраивании целостной конструкции безопасности в зоне Персидского залива он призвал сохранить тот позитивный "багаж", который ценой немалых усилий удалось наработать ранее.

В ходе встречи Путин предложил другим лидерам договориться о параметрах совместной работы, цель которой содействовать формированию в зоне Персидского залива надежных механизмов обеспечения безопасности и укрепления доверия. "Этого можно достичь, если объединить политическую волю и созидательную энергию всех наших стран и стран региона", - подчеркнул он.

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Российский лидер призвал партнеров внимательно взвесить предложение российской стороны.

"Альтернатива - дальнейшее нагнетание напряженности, повышение риска возникновения конфликта, - предупредил он. - Такого развития необходимо избежать. Россия открыта к конструктивному взаимодействию со всеми, кто заинтересован в том, чтобы отодвинуть ситуацию от опасной черты".

Путин подчеркнул, что "вопрос срочный". "В случае принципиальной готовности к разговору лидеров предлагаем оперативно провести согласование повестки дня, организационных модальностей и сроков видео-саммита по линии внешнеполитических ведомств семи государств", - резюмировал глава государства.

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