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Рубрика: Общество

Гидрометцентр РФ: В воскресенье в Москву вернется летняя погода

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Летняя погода вернется в Москву в воскресенье, а улучшаться она начнет уже с пятницы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Фото: Михаил Мордасов/РИА Новости
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По его словам, в пятницу температура будет еще низкой. "Холодно, градуса на три-четыре ниже нормы, но осадков будет уже заметно меньше", - заявил метеоролог, отметив, что зонтик будет уже не так необходим. В пятницу днем в Москве будет +16…18 градусов, в субботу до +18…20.

В воскресенье москвичей ожидает уже другой характер погоды, пишет ТАСС. Облаков будет немного, солнце будет прогревать подстилающую поверхность, столбики термометров поднимутся до +22...23 градусов. "Такой температурный фон около нормы", - сообщил Вильфанд. Аналогичная погода будет и в понедельник, и во вторник.

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