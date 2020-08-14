На юго-западе Москвы обнаружен незаконный арсенал

Серьезный оружейный склад обнаружен в квартире на улице Генерала Антонова. В Управление уголовного розыска ГУ МВД России по Москве сообщили, что 45-летнего жителя столицы, подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов, выявили и задержали сотрудники ГУУР МВД России, УУР ГУ МВД России по Москве, УФСБ России по Москве и Московской области и оперативники УВД по ЮЗАО.

В ходе обысков были изъяты предметы, конструктивно схожие с огнестрельным оружием и патроны различного калибра. Все предметы были направлены на экспертизу для установления их принадлежности к оружию и боеприпасам.

Исследования уже подтвердили, что все изъятое является огнестрельным оружием. Это - два пистолета, изготовленные самодельным способом из сигнальных пистолетов модели "МР-371", револьвер, изготовленный самодельным способом из охолощенного оружия модели "РНХТ" калибра 10 ТК, пистолет-пулемет "ВЗ-26", переделанный также самодельным способом из охолощенного оружия. Также было изъято более 940 патронов различного калибра, которые являются боеприпасами. Все оружие пригодно для производства выстрелов.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".

Еще один арсенал был обнаружен на территории Мордовии, в частном доме, тоже принадлежащем подозреваемому. Там нашли охотничье ружье "ИЖ-5", карабин "Вепрь", мелкокалиберную винтовку калибра 5,6 мм, оружейные стволы в количестве 4 штук, 3 глушителя, 2 пистолетных магазина, предназначенных для пистолета "ТТ", более 300 патронов.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.