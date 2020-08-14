На выплаты липецким семьям с детьми направят 340 млн

Очередная сессия Липецкого областного Совета депутатов состоится 27 августа и по-прежнему пройдет в дистанционном формате. Одним из главных вопросов повестки дня станут поправки в главный финансовый документ региона.

Председатель облсовета Павел Путилин объяснил, почему несмотря на третий этап снятия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, августовская сессия пройдет в удаленной форме.

- Только депутатов у нас более 50 человек, еще докладчики, приглашенные. А в регионе, напомню, действует запрет на массовые мероприятия, - отметил спикер. - Один из главных вопросов - корректировка бюджета области. Около 340 миллионов рублей сегодня предлагается дополнительно выделить на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно, порядка 20 миллионов рублей - на развитие материально-технической базы детских поликлиник, 35 миллионов - на ликвидацию несанкционированных свалок в Липецке, Ельце и Данкове, Липецк, Елец. Финансовую поддержку из бюджета также получат ФК "Металлург" и наш волейбольный клуб.

Спикер регионального парламента Павел Путилин отдельно остановился на проекте "Безопасная дорога в школу". Сейчас в регионе проходит горячая линия, где от родителей и педагогов ждут информацию о проблемах на школьных маршрутах. Председатель облсовета отметил, что эта тема находится на постоянном контроле у депутатов. Все адреса включаются в так называемую "дорожную карту" и решение проблем прорабатывается совместно с профильными службами. Из 70 поступивших обращений, 50 - уже решены положительно, остальные в стадии решения.