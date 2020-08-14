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14.08.2020 09:13
Рубрика: Культура

Наталья Сергунина: Музей ВДНХ и центр "Слово" по будням можно будет посещать бесплатно

Текст: Любовь Проценко

Музей ВДНХ и центр "Слово" по будням можно будет посещать бесплатно. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Фото: Константин Завражин/ РГ
Какие тайны скрывают исторические павильоны ВДНХ

- После вынужденного перерыва ВДНХ возвращает одну из самых популярных программ, запущенную еще в прошлом году, - бесплатные часы для посещения экспозиций. Со следующей недели можно будет бесплатно сходить в центр "Слово" и музей ВДНХ, - сказала Сергунина.

Вход свободный со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00, понедельник - технический день. Билеты на посещение можно получить в кассах музейных объектов.

Центр славянской письменности "Слово" находится в историческом павильоне № 58 "Земледелие". Посетители могут присоединиться к бесплатным обзорным экскурсиям. Их участники познакомятся с основными вехами истории письменности на Руси, узнают о первых алфавитах и древнейших литературных произведениях, дошедших до наших дней. Начало бесплатных экскурсий - в 11:30, 13:30, 15:30, 17:30 и 19:30, место сбора - у касс. Продолжительность - 45 минут. Группы формируются по мере сбора желающих, но имеют ограничение по количеству участников - не более пяти человек. Чтобы обеспечить необходимую дистанцию между гостями, в самом павильоне могут одновременно находиться не более 50 человек.

В музее ВДНХ, который располагается в правом крыле арки главного входа, можно узнать, как создавалась и работала главная выставка страны, как формировался ее ансамбль и менялись экспозиции павильонов в разные годы. Количество посетителей - не более 20 одновременно.

ВДНХ сегодня:

  • • Уникальное общественное пространство с 80-летней историей.
  • • Ландшафтный парк, Парк ремесел, Парк знаний, ЭКСПО, Музейный город, Парк будущего, парк "Останкино".
  • • 49 объектов культурного наследия, в том числе исторические павильоны и фонтаны.
  • • Общая площадь - более 325 га.
  • • В 2019 году ВДНХ посетили 33 миллиона человек.
В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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